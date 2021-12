Lantronix เป็นสมาชิกของ Qualcomm Advantage Network มาอย่างยาวนาน และเข้าร่วมโครงการเฉพาะผู้ได้ รับเชิญเพื่อช่วยเร่งสร้างนวั ตกรรมยานยนต์

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย , Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่ นแบบเบ็ดเสร็จที่ปลอดภัยในด้าน Intelligent IT และ Internet of Things (IoT) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกให้เป็นสมาชิ กของ Qualcomm® ซึ่งเป็ นโครงการยานยนต์ของ Authorized Design Center Program Lantronix ซึ่งเป็นสมาชิกของ Qualcomm® Advantage Network มาเป็นเวลานาน ได้เข้าร่วมโครงการเฉพาะผู้ได้ รับเชิญ ซึ่งช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการเร่งสร้างนวัตกรรมโดยเชื่ อมโยงลูกค้ากับระบบนิเวศของธุ รกิจที่มีเครื่องมือและบริ การออกแบบอย่างเชี่ยวชาญได้อย่ างลึกซึ้ง Lantronix จะเข้าร่วมในโครงการยานยนต์ที่ เรียกว่าโครงการ Qualcomm® Automotive Solutions Ecosystem โดยให้การเข้าถึงเครื่องมือที่ สร้างขึ้นโดยเน้นแนวคิ ดของแพลตฟอร์มห้องนักบินยานยนต์ Snapdragon® รุ่นที่ 3 (the 3rd Generation Snapdragon® Automotive Cockpit Platform) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm Technologies, Inc.

“เราภูมิใจที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็นสมาชิกของโครงการ Automotive Solutions Ecosystem ของ Qualcomm Authorized Design Center ซึ่งจะนำความเชี่ยวชาญด้านวิ ศวกรรมและการออกแบบมาสู่ลูกค้ าร่วมกันของเรา และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือด้ านนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว” Paul Pickle ซีอีโอของ Lantronix กล่าว “ด้วยโครงการนี้ Lantronix จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเร่ งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ และบริการออกแบบและบูรณาการอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยเน้นแนวคิ ดของแพลตฟอร์มห้องนักบินยานยนต์ Snapdragon รุ่นที่ 3 (the 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms)”

แพลตฟอร์มห้องบังคับยานยนต์ Snapdragon รุ่นที่ 3 (The 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms) นั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ล้ำหน้ าที่สุดบางส่วนจาก Qualcomm Technologies โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรั บห้องนักบินแบบบูรณาการที่อุ ดมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการออกแบบทางวิ ศวกรรมให้ตรงตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรมยานยนต์ที่เข้มงวด แพลตฟอร์มห้องนักบินยานยนต์ Snapdragon รุ่นที่ 3 (The 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platforms) นี้ได้รับการออกแบบทางวิ ศวกรรมด้วยกราฟิกที่สมจริง มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และความสามารถด้าน AI ขั้นสูง แพลตฟอร์มห้องบังคับยานยนต์ Snapdragon ยังมอบสถาปัตยกรรมที่ปรั บขนาดได้อย่างเต็มที่พร้ อมประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และเฟรมเวิร์กเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเพลิดเพลิ นไปกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ กลมกลืนกันโดยไม่ขึ้นกับระดั บของยานพาหนะในขณะที่ใช้เฟรมเวิ ร์กซอฟต์แวร์เดียวกัน

การรวม Lantronix ไว้ในโปรแกรม Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem รวมถึงความเชี่ยวชาญและความร่ วมมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ วจากทีมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้ น ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่ นในการให้บริการด้านการพัฒนาที่ ล้ำสมัยด้วย Qualcomm Technologies สำหรับลูกค้าทั่วโลกที่เน้นไปที่ แพลตฟอร์มห้องนักบินยานยนต์ Snapdragon

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยด้าน Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS) บริการเชื่อมต่อ บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ

Lantronix ช่วยให้ลูกค้าเร่งเวลาออกสู่ ตลาดและเพิ่มเวลาทำงานและประสิ ทธิภาพด้วยการจัดหาโซลูชั่น Intelligent Edge IoT และ Remote Management Gateway ที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้าง พัฒนา ใช้งาน และจัดการโครงการ IoT และ IT ได้อย่างมาก ทั้งในส่วนของ วิทยาการหุ่นยนต์ ยานยนต์ อุปกรณ์สวมใส่ การประชุมทางวิดีโอ อุตสาหกรรม การแพทย์ โลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัย การค้าปลีก สำนักงานสาขา ห้องเซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ บไซต์ Lantronix.

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล็อก Lantronixซึ่งมีการอภิ ปรายและการอัปเดตทางอุตสาหกรรม ติดตาม Lantronix บน ทวิตเตอร์ ดู ห้องสมุดวิดีโอ YouTubeของเรา หรือติดต่อเราได้ ที่ LinkedIn

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้ องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995: ข้อความใด ๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อมู ลทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริ งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อความที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตนี้อ้างอิ งจากการคาดการณ์ในปัจจุบั นของเราและอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้ เกิดผลประกอบการที่แท้จริ งของเรา ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนิ นงานที่แตกต่างอย่ างมากจากผลประกอบการในอดี ตของเรา คำสั่งที่มีอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์นี้หรือที่กล่าวโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยในข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข่าวเผยแพร่นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่ าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในภู มิภาคและทั่วโลกที่ส่ งผลกระทบในทางลบหรือแย่ลงหรือส่ งผลกระทบต่อความไม่แน่ นอนในตลาดในธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ อของลูกค้าของเรา ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิ ด-19 ต่อพนักงานของเรา ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่ การกระจายสินค้า และเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงด้านการรั กษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายต่างประเทศที่บังคั บใช้ ความสามารถของเราในการใช้กลยุ ทธ์การเข้าซื้อกิ จการของเราสำเร็จหรือรวม บริษัทที่ได้มา ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ ายในการคุ้มครองสิทธิบัตรและสิ ทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ระดับของหนี้สิ นของเราความสามารถของเราในการให้ บริการหนี้ของเราและข้อจำกั ดในสัญญาหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี ของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ซึ่งยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2020 รวมถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าวรวมถึ งในเอกสารที่เรายื่นต่ อสาธารณะอื่น ๆ กับ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่ มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ เรายื่นในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่ านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ตามมา

© 2021 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Snapdragon Automotive Cockpit Platform เป็นผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ Qualcomm Authorized Design Center Program, Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program, และ Qualcomm Advantage Network เป็นโปรแกรมของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ

Qualcomm และ Snapdragon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Qualcomm Incorporated

