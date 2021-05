Josip Heit, GStelecom, G999 และ GSmedia หรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Blockchain สำหรับผู้ใช้ส่วนตัว

GSmedia เป็นนวัตกรรมใหม่ของกลุ่ มมาตรฐาน GSB

ฮัมบูร์กเยอรมนี, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — เทคโนโลยี G999 Blockchain ให้บริการอีเมลที่ไม่มีสแปมหรื อแฮ็กเกอร์ ระบบเสียงและการสนทนาเป็ นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้ อมและความต้องการปัจจุบั นในการจัดการข้อมูลส่วนบุ คคลในพื้นที่ที่ปลอดภั ยและปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้ นเชิง ห่างจากเครือข่ายเว็บทั่ วไปสำเร็จด้วยศูนย์กระจายข้อมู ลและเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาโดย GSB Blockchain Power Haus ในฮัมบูร์ก

จากเบื้องหลังความเป็นมาของบริ ษัท Josip Heit ผู้จัดการธุรกิจและผู้บุกเบิก Blockchain ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนเป็นประธานคณะกรรมการบริ ษัท GSB Gold Standard Corporate ได้รับการสัมภาษณ์ในหัวข้อ Blockchain โดย Deutsche Tageszitung – Ressort Technik.

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ :

คำถาม Mr Heit เป็น Blockchain หรือ เทคโนโลยี G999 Blockchain ของคุณhttps://g999main.netมี เพียงบางส่วนในภาคธุรกิจเท่านั้ นหรือว่าแม้แต่ผู้ใช้ส่วนตัวก็ สามารถใช้ประโยชน์จาก Blockchain ได้?

ก Josip Heit: “ขณะนี้ ตามรายงานของ Deloitte ที่ผมมี (Deloitte เป็นบริษัทระหว่างประเทศในภาคธุ รกิจและให้บริการในด้ านการตรวจสอบ/บรรณาธิการ) ส่วนใหญ่บริษัทขนาดใหญ่จะมี บทบาทในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ แต่ผมมีความเห็นว่าในไม่ช้าบริ ษัทขนาดกลางจะสามารถมีส่วนร่ วมในความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ส่ วนตัวจะได้รับประโยชน์จาก Blockchain ”

คุณสามารถดูไฟล์ PDF ของการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ นี่ :https://ml.globenewswire.com/ Resource/Download/a3dbe5ea- c5e9-411f-a4a3-4e7722098013

ภาษาเยอรมัน :

https://www. DeutscheTageszeitung.de/ wirtschaft/122111-josip-heit- gstelecom-g999-und-gsmedia- oder-die-fragen-nach-dem- potenzial-der-blockchain-f%C3% BCr-den-privatanwender.html

ภาษาอังกฤษ :

https://www. DeutscheTageszeitung.de/ wirtschaft/122112-josip-heit- gstelecom-g999-and-gsmedia-or- the-questions-about-the- potential-of-blockchain-for- private-users.html

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเช่น GSTelecom App สำหรับทั้ง Apple และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ :

Google Play Store:https://play.google.com/ store/apps/details?id=block. chain.chat

Apple Store:https://apps.apple.com/ tt/app/gstelecom-by-g999- blockchain/id1547577247

คำสำคัญ:

Josip Heit, GStelecom, GSmedia, G999, Josip Heit Chairs, Deutsche Tageszeitung, Blockbk, GSB Gold Standard Corporate, GSB Group, Alexandru Cocindau, Bitco World, G999 Blockchain Chain Technology, Blockchain Android GSTelecom Apple GSTelecom แอป GSTelecom

รับผิดชอบตามกฎหมายต่อข่ าวประชาสัมพันธ์นี้:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Grosse Bleichen 35

D-20354 Hamburg

Register of the Hamburg Local Court, No: HRB 161409

Federal Republic of Germany

แผนกข่าว:

Mrs. Berger

โทรศัพท์: +49 40 376 69 19 – 0

โทรสาร: +49 40 376 69 89 – 3

อีเมล: [email protected]

Webpapehttps://www.gsb.gold

สามารถรับชมรู ปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 7760595f-b1ed-4122-991e- 505ea5f9b879