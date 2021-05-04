Josip Heit, GStelecom, G999 และ GSmedia หรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Blockchain สำหรับผู้ใช้ส่วนตัว

GSmedia เป็นนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มมาตรฐาน GSB
ฮัมบูร์กเยอรมนี, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — เทคโนโลยี G999 Blockchain ให้บริการอีเมลที่ไม่มีสแปมหรือแฮ็กเกอร์ ระบบเสียงและการสนทนาเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการปัจจุบันในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง ห่างจากเครือข่ายเว็บทั่วไปสำเร็จด้วยศูนย์กระจายข้อมูลและเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาโดย GSB Blockchain Power Haus ในฮัมบูร์ก
จากเบื้องหลังความเป็นมาของบริษัท Josip Heit ผู้จัดการธุรกิจและผู้บุกเบิก Blockchain ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท GSB Gold Standard Corporate ได้รับการสัมภาษณ์ในหัวข้อ Blockchain โดย Deutsche Tageszitung – Ressort Technik.
ตัวอย่างการสัมภาษณ์ :
คำถาม Mr Heit เป็น Blockchain หรือ เทคโนโลยี G999 Blockchain ของคุณhttps://g999main.netมีเพียงบางส่วนในภาคธุรกิจเท่านั้นหรือว่าแม้แต่ผู้ใช้ส่วนตัวก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Blockchain ได้?
ก Josip Heit: “ขณะนี้ ตามรายงานของ Deloitte ที่ผมมี (Deloitte เป็นบริษัทระหว่างประเทศในภาคธุรกิจและให้บริการในด้านการตรวจสอบ/บรรณาธิการ) ส่วนใหญ่บริษัทขนาดใหญ่จะมีบทบาทในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ แต่ผมมีความเห็นว่าในไม่ช้าบริษัทขนาดกลางจะสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ส่วนตัวจะได้รับประโยชน์จาก Blockchain ”
คุณสามารถดูไฟล์ PDF ของการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่นี่ :https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a3dbe5ea-c5e9-411f-a4a3-4e7722098013
ภาษาเยอรมัน :
https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122111-josip-heit-gstelecom-g999-und-gsmedia-oder-die-fragen-nach-dem-potenzial-der-blockchain-f%C3%BCr-den-privatanwender.html
ภาษาอังกฤษ :
https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122112-josip-heit-gstelecom-g999-and-gsmedia-or-the-questions-about-the-potential-of-blockchain-for-private-users.html
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเช่น GSTelecom App สำหรับทั้ง Apple และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ :
Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=block.chain.chat
Apple Store:https://apps.apple.com/tt/app/gstelecom-by-g999-blockchain/id1547577247
คำสำคัญ:
Josip Heit, GStelecom, GSmedia, G999, Josip Heit Chairs, Deutsche Tageszeitung, Blockbk, GSB Gold Standard Corporate, GSB Group, Alexandru Cocindau, Bitco World, G999 Blockchain Chain Technology, Blockchain Android GSTelecom Apple GSTelecom แอป GSTelecom
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อข่าวประชาสัมพันธ์นี้:
GSB Gold Standard Banking Corporation AG
Grosse Bleichen 35
D-20354 Hamburg
Register of the Hamburg Local Court, No: HRB 161409
Federal Republic of Germany
แผนกข่าว:
Mrs. Berger
โทรศัพท์: +49 40 376 69 19 – 0
โทรสาร: +49 40 376 69 89 – 3
อีเมล: [email protected]
Webpapehttps://www.gsb.gold
สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7760595f-b1ed-4122-991e-505ea5f9b879