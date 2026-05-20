Jenfi ปล่อยสินเชื่อให้ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Jenfi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อสำหรับ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศว่าบริษัทได้ปล่อยสินเชื่อสะสมทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วภูมิภาค นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสิงคโปร์และเวียดนาม

ด้วยการดำเนินงานในสองตลาด SME ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Jenfi ให้บริการด้านการเงินเพื่อการเติบโตและเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ผ่านโครงสร้างการประเมินความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท ข้อมูลทางเลือก และความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

นับตั้งแต่ก่อตั้ง Jenfi ได้พิจารณาคำขอสินเชื่อจาก SME มากกว่า 30,000 รายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและการติดตามพอร์ตการลงทุน เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อในระดับที่ขยายตัวได้และการอนุมัติเงินทุนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Jenfi ได้พัฒนาไปไกลกว่ารากฐานเดิมที่เน้นการให้สินเชื่อตามรายได้ สู่การเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อ SME ที่รองรับโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งเงินทุนเพื่อการเติบโต เงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อซัพพลายเชน

Jenfi ยังคงลงทุนในระบบอัตโนมัติด้านการประเมินสินเชื่อที่ใช้ AI ช่วยและโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงาน ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและความสามารถในการตัดสินใจด้านสินเชื่อ ปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้สามารถให้ผลการประเมินสินเชื่อภายในวันเดียวสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และบริหารพอร์ตที่สร้างผลตอบแทนขั้นต้น (Gross IRR) มากกว่า 40%

บริษัทได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 2,400 รายการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบว่าผู้กู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกลับมาใช้บริการซ้ำในอัตราที่สูง สะท้อนความต้องการต่อเนื่องสำหรับโซลูชันการจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่นในตลาดหลักของบริษัท

“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเผชิญกับช่องว่างด้านสินเชื่อ SME ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อแบบดั้งเดิมที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน” Jeffrey Liu ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Jenfi กล่าว

“การก้าวข้ามมุดหมาย 100 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานการประเมินสินเชื่อ วินัยในการดำเนินงาน และความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เราสั่งสมมาตลอดเวลา เราเชื่อว่ายังมีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประเมินและการปล่อยสินเชื่อที่ปรับขนาดได้ เพื่อรองรับ SME ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ต่อจากนี้ Jenfi มีแผนขยายความร่วมมือด้านเงินทุนสถาบัน ขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนแบบบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานการประเมินสินเชื่อ เพื่อเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสินเชื่อ SME ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับ Jenfi

Jenfi เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อ SME ที่มุ่งเน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประเมินและการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนทั่วภูมิภาค บริษัทดำเนินงานในสิงคโปร์และเวียดนาม โดยผสานรวมแบบจำลองสินเชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลทางเลือก และความร่วมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการเติบโตและเงินทุนหมุนเวียนที่ปรับขนาดได้แก่ SME รุ่นใหม่

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ

Jenfi
press@jenfi.com

GlobeNewswire Distribution ID 9723760

