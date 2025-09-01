Search
Close this search box.

ICHAM เปิดตัวกองทุน VCC แบบเปิดตัวแรกของเอเชียสำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall โดยมีเป้าหมายผลตอบแทน 9-10%

การผสมผสานประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โครงสร้างเข้ากับความสะดวกสบายของกองทุน VCC

  • มุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวคล้ายกับการลงทุนในหุ้น พร้อมกับความผันผวนที่ลดลง
  • โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุน
  • การบริหารความเสี่ยงทางการตลาดและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีสภาพคล่องรายเดือน

สิงคโปร์, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ICH Asset Management (ICHAM) ผู้บริหารสินทรัพย์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัวชั้นนำในภูมิภาค ประกาศเปิดตัว ICHAM Defined Growth Fund กองทุนเปิดกองแรกในเอเชียที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall โดยเฉพาะ ซึ่งมีให้บริการเฉพาะนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบัน

กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมพอร์ตการลงทุนหุ้นที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินทุนประมาณ 9% ถึง 10% ต่อปีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมาย พร้อมทั้งมีความผันผวนและเบต้าตลาดที่ต่ำกว่าหุ้นสาธารณะทั่วโลก

กองทุน ICHAM Defined Growth Fund จัดตั้งเป็นกองทุนย่อยภายใต้บริษัททุนสิงคโปร์ที่มีการปรับเปลี่ยนทุน (VCC) แบบเปิด โดยรวมคุณสมบัติของการลงทุนในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall ที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและการบริหารความเสี่ยงด้านขาลง พร้อมทั้งการดูแลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส และสภาพคล่องรายเดือน กองทุนนี้ที่นำคูปองและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ถูกเรียกคืนหรือครบกำหนดมาลงทุนใหม่ มีให้บริการในคลาสหุ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เสนอทางเลือกการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมนี้สู่ตลาดเอเชีย” Archan Chamapun CEO ของ ICHAM กล่าว “กองทุนของเราช่วยแก้ไขช่องว่างสำคัญในตลาดโดยการให้โอกาสนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบันเข้าถึงพอร์ตการลงทุนที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall ซึ่งในอดีตนำเสนอโดยธนาคารเอกชนเป็นการลงทุนแบบแยกชิ้นที่มีความเสี่ยงสูงและค่าธรรมเนียมที่ไม่โปร่งใส”

Felix Chew ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหลักของ ICHAM Defined Growth Fund กล่าวว่า “เมื่อมองหาการสร้างผลตอบแทนที่คล้ายกับการลงทุนในหุ้นในขณะที่ยังคงกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงทั่วโลก การลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างกระตือรือร้นโดยใช้โน้ตโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับดัชนีไม่เพียงแค่กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นและคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังช่วยลด ‘ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจุดสังเกต’ (Pin risk) โดยการกระจายวันและระดับการสังเกตออกไป สิ่งนี้อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โครงสร้างจากการลงทุนที่มุ่งหวังผลกำไรในระยะสั้นไปสู่ทางออกระยะยาวที่สามารถขยายตัวได้สำหรับลูกค้าในการเก็บเกี่ยวความผันผวนเพื่อผลตอบแทน”

แนวทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์โครงสร้างแบบสถาบัน

กองทุน ICHAM Defined Growth ใช้แนวทางการลงทุนแบบสถาบันในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall โดยการสร้างชุดการลงทุนแบบขั้นบันไดที่เชื่อมโยงกับดัชนีหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว

แนวทางนี้รวมการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ของการลงทุนในหุ้น การกระจายระดับและวันที่สังเกตตลาดออกไป รวมถึงการปรับแต่งราคาของผลิตภัณฑ์ Autocall ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ Autocall แบบแยกชิ้นที่เชื่อมโยงกับหุ้นตัวเดียว

การรักษาเงินทุนเป็นวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนใช้กรอบการลงทุนที่เป็นระบบ โดยการจัดสรรภูมิภาคจากบนลงล่างตามการประเมินมูลค่าหุ้นและสภาพตลาด พร้อมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ Autocall จากล่างขึ้นบนเพื่อเพิ่มขอบเขตความปลอดภัยต่อการตกต่ำของตลาด

กองทุนลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall ที่มีราคาที่แข่งขันได้สูงในฐานะผู้ซื้อสถาบัน พร้อมทั้งรักษาการเปิดรับความเสี่ยงที่สมดุลกับคู่สัญญาธนาคารที่มีคุณภาพสูงและได้รับการจัดอันดับเครดิตการลงทุน

การประหยัดต้นทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนปลายทาง

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของกองทุนคือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและสอดคล้องกัน กองทุนนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์โครงสร้างของธนาคารเอกชนแบบดั้งเดิมที่มักมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงและไม่โปร่งใส เพราะกองทุนนี้คิดค่าธรรมเนียมการบริหารเพียงอย่างเดียวที่ต่อเนื่อง และไม่เก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนได้รับการออกแบบเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใสให้กับนักลงทุน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ Autocall ที่จัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสูงและการสังเกตผลของ Autocall ที่บ่อยครั้ง

ออกแบบมาสำหรับการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ส่วนบุคคล

ที่ปรึกษาการเงินจะพบว่า ICHAM Defined Growth Fund เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้า โซลูชันแบบตั๋วเดียวของกองทุนช่วยขจัดความซับซ้อนและภาระการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ Autocall หลายรายการ ทำให้ที่ปรึกษาสามารถให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์โครงสร้างที่ซับซ้อนได้ผ่านการถือครองกองทุนเดียวที่มีสภาพคล่อง

จากมุมมองด้านการดำเนินงาน สภาพคล่องรายเดือนของกองทุนและการไม่มีระยะเวลาการล็อกหรือการจำกัดการถอนเงินทำให้ที่ปรึกษามีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คลาสหุ้นสะสมของกองทุนช่วยให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพช่วยตอบโจทย์ความกังวลของลูกค้าทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้าง พร้อมทั้งให้การป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัย

นักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกกองทุน ICHAM Defined Growth ผ่าน ADDX ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต CMS และผู้ดำเนินการตลาดที่ได้รับการรับรองภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore และเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำที่มุ่งเน้นตลาดเอกชนและการลงทุนทางเลือก

เกี่ยวกับ ICH Asset Management

ICH Asset Management (ICHAM) เป็นผู้บริหารสินทรัพย์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัวชั้นนำในภูมิภาค โดยได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางเลือกและผลิตภัณฑ์โครงสร้าง ตั้งแต่ปี 2019 บริษัทได้ให้บริการโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบัน ICHAM ถือใบอนุญาตบริการตลาดทุนสำหรับการบริหารกองทุน และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore

ปรัชญาการลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นการให้โซลูชันการลงทุนในระดับสถาบัน พร้อมโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ทีมงานของ ICHAM รวมประสบการณ์หลายทศวรรษในตลาดการเงินของเอเชียกับความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง การลงทุนทางเลือก และการบริหารพอร์ตการลงทุน

คำชี้แจงที่มุ่งเน้นอนาคตและการเปิดเผยความเสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหรือสมัครสมาชิกลงทุนหรือบริการใด ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง และแนวโน้มของตลาดในอนาคต คำชี้แจงเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบัน และอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่ได้กล่าวไว้หรือที่แสดงถึงในคำชี้แจงการคาดการณ์ในอนาคต

กองทุน ICHAM Defined Growth ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” หรือ “นักลงทุนสถาบัน” ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ของสิงคโปร์ ปี 2001 การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกผลิตภัณฑ์ Autocall และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การใช้ผลิตภัณฑ์โครงสร้างและเครื่องมือทางอนุพันธ์ของกองทุนอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนและความซับซ้อนที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่ตั้งไว้

นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุนก่อนการลงทุน หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลนี้และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ สามารถขอได้จาก ICHAM และควรอ่านอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

_______________

ติดต่อ: Nigel Toe ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ ICHAM Pte Ltd
อีเมล: Nigel.Toe@icham.sg โทรศัพท์: +65 6911 5220
เว็บไซต์บริษัท: https://icham.sg/

GlobeNewswire Distribution ID 9520858

Popular Posts
Advertisement
Calendar
September 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.