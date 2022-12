Francisco Oliva ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประเทศอเมริกาใต้ สำหรับกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัทพลังงานสะอาดและก๊ าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดี ที่จะประกาศว่า Francisco Oliva ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำอเมริ กาใต้

Francisco มีปริญญาทั้งวิศวกรรมเครื่ องกลและบริหารธุรกิจ และได้นำประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมก๊าซอุ ตสาหกรรมมาทำงานร่วมกับ Air Products (เดิมคือ Indura) ในอเมริกาใต้ เขามีส่วนสำคัญในการดำเนิ นการและการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการพัฒนาธุรกิจ กระบวนการ และการจัดการโครงการให้กับบริษั ทระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในด้านการซื้อกิจการ การพัฒนาธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างในอเมริ กาใต้

เขาทำหน้าที่บริหารจัดการและพั ฒนาโอกาสทางธุรกิจที่ซันติอาโก ประเทศชิลี และทั่วทั้งอเมริกาใต้ อีกทั้งจะรายงานต่อ Emile Bado รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ และ George Pappagelis ประธานบริษัท Nikkiso Cosmodyne

“ทางเราหวังว่าความรู้ด้านอุ ตสาหกรรมและด้านการตลาดของ Francisco จะสามารถช่วยให้บริษัทเติบโต อีกทั้งช่วยขยายการสนับสนุ นของเราแก่ตลาดที่สำคัญนี้เพื่ อที่จะพัฒนาโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป” Emile Bado กล่าว

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www. nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

