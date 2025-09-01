Search
EZVIZ จับมือ Plastic Bank พลิกกระแสขยะพลาสติกที่กำลังจะไหลลงสู่มหาสมุทร ผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการเสริมพลังชุมชน

EZVIZ x Plastic Bank Collaboration_02

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — กันยายนนี้ EZVIZ ได้ขยายขอบเขตของ Green Initiative ด้วยการประกาศความร่วมมือระดับโลกครั้งใหม่กับ Plastic Bank แพลตฟอร์มสากลที่อุทิศตนเพื่อลดขยะพลาสติก ต่อเนื่องจากคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อเดือนมิถุนายน EZVIZ เดินหน้าภารกิจภายใต้สโลแกน “Together for Change, Bottle by Bottle” เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวเข้ากับการลงมือทำเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งขยะพลาสติกก่อนที่จะไหลลงสู่มหาสมุทร พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

เฉพาะในปี 2025 EZVIZ มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ขวดพลาสติกกว่า 1,000,000 ขวด ลงสู่ทางน้ำ และสนับสนุนการกำจัด ขยะพลาสติก 20,000 กิโลกรัม ออกจากสิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง ความพยายามนี้ได้สร้างผลกระทบต่อ 29 ชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา และแอฟริกา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการต่อสู้กับมลพิษพลาสติก ผ่านโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนวัตกรรมของ Plastic Bank ผู้เก็บรวบรวมในท้องถิ่นได้รับพลังในการเปลี่ยนพลาสติกที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เสริมสร้างวิถีชีวิต เพิ่มความยืดหยุ่น และปกป้องสิ่งแวดล้อม

“กับ EZVIZ เรากำลังพิสูจน์ว่า ทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด สามารถสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อปกป้องมหาสมุทรและยกระดับชุมชนได้” David Katz ผู้ก่อตั้ง Plastic Bank กล่าว “เรากำลังแสดงให้โลกเห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นพลังเพื่อสิ่งที่ดี หล่อหลอมอนาคตที่ผู้คนและโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างรุ่งเรือง”

วิสัยทัศน์ของ EZVIZ ก้าวไกลกว่าการเป็นพันธมิตร โดยยึดมั่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ชาญฉลาด สะอาด และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในปี 2024 บริษัทประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการป้องกัน ขยะพลาสติก 22.3 ตัน ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลอย่างแพร่หลายในสายผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดูดฝุ่น กล้องแบตเตอรี่ เช่น EB3 ยังเป็นตัวอย่างของแนวทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ (ประหยัดพลังงานได้ถึง 80%) เข้ากับความสามารถในการรีไซเคิลประมาณ 80% ของชิ้นส่วน ทั้งหมดบรรจุในวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

ความยั่งยืนยังครอบคลุมถึงทุกแง่มุมของบรรจุภัณฑ์ EZVIZ ด้วยการให้ความสำคัญกับวัสดุจากกระดาษและวัสดุรีไซเคิล ปัจจุบันบริษัทได้กำจัด ถุงกันกระแทกพลาสติกมากกว่าหนึ่งล้านถุงต่อเดือน มาตรการเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการแทนที่ฉลากพิมพ์ด้วยการสลักด้วยเลเซอร์ ช่วยลดการใช้กระดาษได้ 1.573 ตันในปี 2024 ตอกย้ำการมุ่งเน้นของแบรนด์ต่อ โซลูชันที่เป็นรูปธรรมและสร้างผลกระทบสูง

“แนวทางของเราคือแบบองค์รวม: สร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างได้จริง” Sophie Zhang ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ระดับโลกของ EZVIZ กล่าว “เรามีความเชื่อในการลดการใช้พลาสติกที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน และสามารถขยายผลในระดับโลกได้”

