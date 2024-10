EBC Financial Group เพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนการซื้อขายดัชนีหุ้นหลัก

ลอนดอน, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก EBC Financial Group (EBC) กำลังเสริมสภาพคล่องให้กับดัชนีหุ้นหลัก 5 ตัว ได้แก่ Dow Jones ของสหรัฐอเมริกา Nasdaq, S&P 500, A50 (จีน) และดัชนี Hang Seng (ฮ่องกง) การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นให้กับผู้ลงทุนในทุกเซสชันทั่วโลก โดยการลดต้นทุนการซื้อขายและมอบการเข้าถึงที่มากขึ้น ตลาดหุ้นโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มีเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้ามา และบริษัทต่าง ๆ ก็กลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง (การเฟื่องฟูของ IPO) เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น

เมื่อการประเมินมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นและกระแสเงินทุนเพิ่มขึ้นทั่วโลก การเสริมสร้างเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดการเงินนี้ได้ EBC ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินระดับโลกพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด บริษัททำสิ่งดังกล่าวได้โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเสนอการเข้าถึงตลาดที่มีผู้เล่นทางการเงินรายใหญ่ (ได้แก่ ธนาคารและสถาบัน) ซึ่งดำเนินการโดยมีต้นทุนต่ำและมีคุณภาพสูง หากกล่าวโดยสรุปแล้ว EBC จะช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อตกลงที่ดีกว่าและเข้าถึงตลาดใหญ่ได้ด้วยต้นทุนต่ำ

ความเป็นผู้นำระดับโลกของ EBC Financial Group ในด้านสภาพคล่องและการเข้าถึงตลาด

สภาพคล่องทำให้ดัชนีหลักแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

การปรับเทียบใหม่ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นขับเคลื่อนโดยปัจจัยที่เชื่อมโยงกันหลายประการ ได้แก่ เงินทุนใหม่ไหลที่เข้าสู่ระบบ การฟื้นตัวของกิจกรรม IPO และการปรับฐานของตลาดอย่างต่อเนื่องที่กำลังปรับมูลค่าใหม่ ตลาดเกิดใหม่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวน ปัจจุบันได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd คาดการณ์ล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนว่า ตลาดที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงจะฟื้นตัว Barrett กล่าวว่า “การกลับตัวของมูลค่าเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลัง” โดยเน้นย้ำว่าขณะนี้ตลาดที่อยู่ภายใต้แรงกดดันนั้นพร้อมที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินทุนแล้ว เขายังกล่าวว่า ตลาดเกิดใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระเบียบข้อบังคับการจ่ายเงินปันผลใหม่นั้น กำลังเพิ่มความน่าดึงดูดใจแก่นักลงทุนทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการคาดการณ์เหล่านี้ ตั้งแต่ต้นปี 2024:

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ (Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500) ต่างก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลนับตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใหม่และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน

ตลาดในเอเชียโดยเฉพาะจีนและฮ่องกง กำลังประสบกับการเติบโตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเติบโตของโลก

เหตุใดการเพิ่มสภาพคล่องของ EBC จึงมีความสำคัญ

การเพิ่มสภาพคล่องของ EBC ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะดีกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้ว เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกำลังตามล่าหาสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง EBC จึงได้เสริมความสามารถในการเสนอต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำที่สุดสำหรับดัชนีหุ้นหลักห้าตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายมีความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในตลาด

สเปรดแคบลง: ดัชนี Dow Jones (U30USD): สเปรดลดลงเหลือ 1.00 สะท้อนถึงการลดลงสูงสุดถึง 70% ดัชนี S&P 500 (SPXUSD): สเปรดลดลงเหลือ 0.31 โดยลดลงถึง 64% ดัชนี Nasdaq (NASUSD): สเปรดลดลงเหลือ 0.70 โดยลดลงสูงถึง 85% ถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญที่สุด ดัชนี Hang Seng (HSIHKD): สเปรดลดลงเหลือ 6.50 ส่งผลให้ลดสูงสุดถึง 55% ดัชนีจีน A50 (CNIUSD): สเปรดลดลงเหลือ 6.00 หรือลดลงร้อยละ 14

การเข้าถึงที่กว้างขึ้น: ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายในตลาดเอเชีย ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา EBC รับประกันว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงที่ช่วยประหยัดต้นทุนเหล่านี้ ไม่ว่าจะอยู่ในโซนเวลาใดก็ตาม

บทบาทของ EBC ในการดำเนินการลดหย่อนเหล่านี้ทำให้องค์กรเป็นหนึ่งในสถาบันที่ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงตลาดสำหรับนักลงทุนที่มีความหลากหลาย

บทบาทของ IPO และกระแสเงินทุนหมุนเวียนจากทั่วโลก

ทุนจากทั่วโลกไม่ได้ไหลเข้าสู่สินทรัพย์แบบดั้งเดิมเพียงเท่านั้น คลื่นลูกใหม่ของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์การลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตในภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีทางการเงินไปจนถึงพลังงานหมุนเวียน แม้ว่า IPO เหล่านี้จะมีอยู่ในภูมิภาคสำคัญๆ มากมาย แต่ก็ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก โดยดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

Barrett กล่าวว่า “การที่ตลาดคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดได้นั้นได้ทำให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนไป” และเสริมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของ IPO ของบริษัทฟินเทคนั้นไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเลย ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงใหม่ของนโยบายการเงิน โดยธนาคารกลางส่งสัญญาณที่จะลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงกำลังเดิมพันกับการเติบโตที่ยั่งยืนในภาคส่วนนวัตกรรมเหล่านี้

การเพิ่มสภาพคล่องในดัชนีหลัก เช่น Nasdaq และ Hang Seng ไม่ใช่เพียงแค่มาตรการตอบสนองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของสถาบันต่าง ๆ เช่น EBC เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมทางการตลาดระลอกต่อไป เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนมากขึ้น สภาพคล่องจึงกลายมาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ช่องว่างที่ลดลงและการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้ดัชนีเหล่านี้น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนทั้งระดับสถาบันและรายบุคคลมากขึ้น

การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดใหม่ได้รับการมองว่าเป็นเสาหลักของการเติบโตของโลกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เศรษฐกิจขั้นสูงต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้า การไหลเข้าของสภาพคล่องเข้าสู่ดัชนีหลักสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่กว้างขึ้นในความยืดหยุ่นของตลาดโลกและคำมั่นสัญญาของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

ขั้นตอนต่อไปของนักลงทุน: การนำทางการเปลี่ยนแปลง

ในขณะที่เงินทุนจากทั่วโลกกำลังมองหาการเติบโต สภาพคล่องจึงกลายเป็นมากกว่าคุณสมบัติทางเทคนิค โดยเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในโลกที่เวลาและการเข้าถึงตลาดมีความสำคัญ ช่วงเวลาแห่งกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนี้อาจกำหนดนิยามของระยะต่อไปของการเงินโลกได้เป็นอย่างดี ซึ่งความคล่องตัว การรับรู้ของตลาด และการเข้าถึงสภาพคล่องจะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะและผู้แพ้

การปรับปรุงสภาพคล่องของ EBC Financial Group ในดัชนีหลักต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่กว้างขึ้น และมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับนักลงทุนในการนำทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ EBC กำลังวางรากฐานให้นักลงทุนให้สามารถคว้าโอกาสในตลาดโลกในอนาคตได้ ด้วยการลดต้นทุนและสร้างเสถียรภาพในตลาดสำคัญ ๆ

นักลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ในระยะยาว ควรเฝ้าระวังและคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสภาพคล่องที่เราเห็นในปัจจุบันกำลังวางรากฐานสำหรับโอกาสทางการตลาดในอนาคต ผู้ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และดำเนินการตามนั้น จะพบว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีในภูมิทัศน์ทางการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินอันทรงเกียรติของลอนดอน และมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่ครอบคลุม ซึ่งรวมไปถึงการเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC)

แก่นแท้หลักของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยองค์กรสามารถฝ่าฟันช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ ตั้งแต่เหตุการณ์ข้อตกลงพลาซา (Plaza Accord) ไปจนถึงวิกฤตการณ์เงินฟรังก์สวิสในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 EBC จะสนับสนุนซีรีส์การมีส่วนร่วมของสาธารณะในโครงการ ‘What Economists Really Do’ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวของสาธารณชน

https://www.ebc.com/

ติดต่อด้านสื่อ:

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา)

savitha.ravindran@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54d1f25c-3548-44f0-8ca1-9e4efa4190f3/th

GlobeNewswire Distribution ID 9255443