EBC Financial Group ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันลึกซึ้งในแคมเปญ United to Beat Malaria ด้วยการสานต่อความร่วมมือระดับสากลและการสนับสนุนการวิ่ง 5 กม. เป็นครั้งแรก

EBC เข้าร่วมการเคลื่อนไหวระดับโลก ตั้งแต่การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการของพนักงานทั่วโลก เพื่อยุติโรคมาเลเรียอย่างถาวร

วอชิงตัน, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในขณะที่โลกเฉลิมฉลองวันมาเลเรียโลกในปี 2025 ภายใต้ธีม “โรคมาเลเรียสิ้นสุดด้วยมือเรา: ลงทุนใหม่ จินตนาการใหม่ จุดประกายใหม่” EBC Financial Group (EBC) ก็สานต่อความร่วมมือระดับโลกกับแคมเปญ United to Beat Malaria จากมูลนิธิของสหประชาชาติ ขณะนี้ EBC กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สองของความร่วมมือดังกล่าว โดยกำลังขยายผลกระทบผ่านการสนับสนุนที่มากขึ้นในระดับองค์กร การระดมพนักงานข้ามพรมแดนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และการลงทุนโดยตรงในเครื่องมือแนวหน้าด้านสุขภาพที่ช่วยชีวิตผู้คนได้

จากความเชื่อร่วมกันที่ว่าไม่ควรมีเด็กที่เสียชีวิตจากการถูกยุงกัด EBC จึงเปลี่ยนบทบาทจากพันธมิตรเป็นผู้สนับสนุนเชิงรุก โดยสนับสนุนทั้งระบบระดับโลกที่ขับเคลื่อนการกำจัดโรคมาเลเรียและโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าที่ปกป้องชุมชนต่าง ๆ ที่เปราะบางที่สุดในโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนี้ EBC จึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้สนับสนุนระดับองค์กรของงาน Move Against Malaria 5K 2025 เป็นครั้งแรก โดยระดมผู้คนมากมายในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคที่อันตรายที่สุดของโลกแต่สามารถป้องกันได้

“ในปี 2024 เราได้ยืดหยัดในการแสดงความสามัคคี ในปี 2025 เรายืดหยัดที่จะดำเนินการ” David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าว “ตอนนี้ แคมเปญนี้ฝังแน่นในกลยุทธ์ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมพนักงานของเราแล้ว นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่นี่คือก้าวหนึ่งในการเคลื่อนไหว”

ผู้นำทั้งสามรวมตัวกันเพื่อสุขภาพทั่วโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วย United to Beat Malaria ประจำปี 2025

ความมุ่งมั่นของ EBC ในการสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลกคือพันธกิจร่วมกัน

เพื่อก่อให้เกิดการสานต่อความร่วมมือนี้ Barrett ได้นั่งสนทนาข้างเตาผิงกับ Margaret McDonnell ผู้อำนวยการบริหารของ United to Beat Malaria อย่างเป็นกันเองนานถึง 40 นาที บทสนทนาของทั้งคู่สำรวจถึงความต้องการอย่างเร่งด่วนในด้านความสามัคคีระดับโลก ผลกระทบของแคมเปญในระดับบุคคลและมืออาชีพ และสาเหตุที่ EBC ได้เลือกที่จะเดินเคียงข้างไปกับการเคลื่อนไหวนี้ ทั้งตามความหมายของตัวอักษรและโดยนัย

“ปีแรกสำหรับผมถือเป็นการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการทำงานรณรงค์เพื่อภารกิจนี้ ไม่เพียงแต่ในอเมริกาเท่านั้น แต่ทั่วโลก” Barrett กล่าว “ปีนี้แตกต่างออกไป การเมืองเปลี่ยนไป และสิ่งที่ท้าทายก็เปลี่ยนไป แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น นั่นจะทำให้ภารกิจนี้สำคัญมากยิ่งขึ้น”

ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลกที่มีการดำเนินงานในแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาเลเรียอย่างไม่สมส่วน EBC มองว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นทั้งเรื่องเร่งด่วนและเรื่องส่วนบุคคลอย่างยิ่ง

“เรามีสำนักงานอยู่ในแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย ซึ่งมาเลเรียถือเป็นปัญหาที่แท้จริงและเกิดขึ้นจริง” การสนับสนุนแคมเปญนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผู้คนของเราและชุมชนที่เราทำงานด้วย” Barrett กล่าว “ตอนแรก นี่เป็นเพียงเรื่องที่น่าสนใจ แต่ยิ่งคุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตที่ความเคลื่อนไหวนี้ช่วยไว้ คุณจะยิ่งตระหนักว่าคุณต้องทำต่อไป”

McDonnell ย้ำถึงความสำคัญของการมีพันธมิตรภาคเอกชนอย่าง EBC เข้าร่วม โดยยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทนี้ทั้งในเรื่องการประชุมสุดยอดและภารกิจที่เปิดกว้างขึ้น “เรารู้สึกชื่นชมที่บริษัทอย่าง EBC แม้จะไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุข แต่กลับตระหนักถึงผลกระทบที่โรคมาเลเรียมีต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของคุณ” McDonnell กล่าว “โรคมาเลเรียไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาแรงงาน และปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก”

นอกจากนี้ Barrett ยังเน้นย้ำถึงผลกระทบแบบระลอกคลื่นของการหยุดชะงักการระดมทุนเพียงเล็กน้อย โดยกล่าวว่า “หากคุณทำลายห่วงโซ่นั้น ความก้าวหน้าและการลงทุนก็จะพังทลายลง ความคิดริเริ่มเหล่านี้ต้องอาศัยการคิดเชิงมหภาค ถ้าเราพิจารณาแต่เฉพาะไตรมาสต่อไป เราก็เสี่ยงที่จะสูญเสียแรงผลักดันที่มีมายาวนานหลายสิบปีไป” เขากล่าวเสริม

การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วย United to Beat Malaria ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

การส่งเสียงในการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี 2025 ว่าด้วย United to Beat Malaria

ในเดือนมีนาคม 2025 Barrett และ Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ EBC ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนที่มีจิตใจมุ่งมั่นกว่า 120 คนในการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปีว่าด้วย United to Beat Malaria ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นเวลาสามวันของกลุ่ม Champions ผู้กำหนดนโยบาย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผู้นำภาคเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การยุติโรคมาเลเรียอย่างถาวร

การประชุมสุดยอดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสนับสนุนโดยตรงที่ Capitol Hill ซึ่ง Barrett และ Hertz ได้พบปะสมาชิกรัฐสภาเพื่อผลักดันให้มีการจัดสรรเงินทุนอย่างเต็มที่สำหรับโครงการริเริ่มโรคมาลาเรียของประธานาธิบดี (PMI) กองทุนโลกเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรีย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของสหประชาชาติ EBC ยืนหยัดร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก โดยส่งเสริมข้อความที่ว่าการลงทุนที่มั่นคงและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกลุ่ม Beat Malaria Champions ซึ่งเป็นไฮไลต์ของการประชุมสุดยอดครั้งนี้

“สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือจิตใจที่มุ่งมั่นของผู้คนจากกลุ่ม Champions” Barrett กล่าว “ตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ พลังงานของพวกเขาแพร่กระจายไปทั่ว พวกเขาไม่ได้แค่เรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำด้วย และนั่นทำให้ผมมีความหวังว่าโลกที่มีสุขภาพดีและยุติธรรมมากขึ้นนั้นเป็นไปได้อย่างแท้จริง”

Hertz กล่าวเสริมว่า “การได้เดินเข้าไปในห้องโถงของรัฐสภาพร้อมกับกลุ่ม Champions ที่ทุ่มเทเหล่านี้ กล่าวคือผู้คนที่ให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างพันธมิตร และผลักดันนโยบายให้ก้าวหน้า ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่าการสนับสนุนนั้นก่อให้เกิดผล” EBC รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ และรู้สึกภูมิใจมากขึ้นอีกที่ได้เดินเคียงข้างผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวนี้”

เป็นมากกว่าการวิ่ง: EBC ระดมกำลังคนจากทั่วโลกเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านโรคมาเลเรีย

EBC เข้าร่วมการแข่งขัน Move Against Malaria 5K ระดับโลกอีกครั้ง ซึ่งเป็นการแข่งขันเสมือนจริงที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกให้เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบใดก็ได้เพื่อสนับสนุนความพยายามในการป้องกันโรคมาเลเรีย

แม้ว่า EBC จะเข้าร่วมแคมเปญอย่างแข็งขันในปีที่แล้ว แต่ปี 2025 ถือเป็นปีแรกของบริษัทในฐานะผู้สนับสนุนระดับองค์กรอย่างเป็นทางการ ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการสนับสนุนและการดำเนินการ การก้าวไปข้างหน้าในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ EBC ในการสนับสนุนโครงการริเริ่มแนวหน้าและการสร้างการตระหนักรู้ โดยมีพนักงาน EBC กว่า 200 คนทั่วสหราชอาณาจักร เอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาซึ่งให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมด้วยการระดมทีมงานและเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนช่วยระดมทุนที่สำคัญ

Samuel Hertz ณ การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วย United to Beat Malaria ประจำปี 2025 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

การส่งเสริมผลกระทบในแนวหน้าผ่านการลงทุนที่มีจุดมุ่งหมาย

EBC กำลังลงทุนโดยตรงไปที่การแทรกแซงโรคมาเลเรียที่สามารถช่วยชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงการใช้มุ้งเคลือบยาฆ่าแมลง การทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรีย เงินสนับสนุนเหล่านี้จะนำไปใช้กับโครงการสุขภาพแนวหน้าในแถบแอฟริกาใต้ซาฮารา ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน ซึ่งมีภาระโรคมาเลเรียสูงที่สุดในโลก

“ความร่วมมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการกุศลระดับองค์กร โดยสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันในการปกป้องประชากรที่เปราะบางที่สุดในโลก” McDonnell กล่าว

EBC ปฏิบัติสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่กว้างขึ้น และยังคงเดินหน้าสำรวจความร่วมมือในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติและพันธมิตรด้านสุขภาพระดับโลกเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุดในประเทศกำลังพัฒนา “ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เราตระหนักดีว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ไม่อาจแบ่งแยกจากสุขภาวะทั่วโลกได้” Hertz กล่าวเสริม “ในการต่อสู้กับโรคมาเลเรีย เราไม่เพียงแต่เป็นผู้บริจาคเท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้สนับสนุน พันธมิตร และผู้เร่งปฏิกิริยาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

ในปี 2024 เพียงปีเดียว United to Beat Malaria ได้ช่วยปกป้องผู้คนจากโรคมาลาเรียได้มากกว่า 1.67 ล้านคนในชุมชนที่มีความเสี่ยงทั่วโลก นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนร่วมกันของพันธมิตรอย่าง EBC Financial Group สามารถลงทะเบียนและบริจาคได้ผ่านทาง https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861

ความพยายามเหล่านี้ได้ขยายไปยังห้าประเทศในแอฟริกาที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย ซูดานใต้ และยูกันดา รวมทั้งได้สนับสนุนโครงการกำจัดโรคมาเลเรียใน 20 ประเทศทั่วลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ซึ่งประชากรผู้เปราะบางนั้นยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีการเข้าถึงที่จำกัดในด้านการดูแลสุขภาพ การอพยพ และความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่

แต่การต่อสู้ยังคงห่างไกลจากจุดสิ้นสุด ตามรายงานโรคมาเลเรียในระดับโลกปี 2024 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคมาเลเรียทำให้ผู้คนล้มป่วยประมาณ 263 ล้านคน และคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 597,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ ชีวิตเหล่านี้คือชีวิตที่เราสามารถช่วยได้ด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ความเป็นผู้นำในภาคเอกชน และการสนับสนุนอย่างไม่ลดละจากชุมชนระหว่างประเทศ

EBC ซึ่งร่วมมือกันในแคมเปญ United to Beat Malaria รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่แนวหน้าในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยุติโรคมาเลเรียอย่างถาวร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้าน CSR ของ EBC Financial Group โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com/ESG

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน และเป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญเรื่องนายหน้าทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริการทางการเงินของมอริเชียส (FSC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับ UN Foundation และแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะอย่าง ‘What Economists Really Do’ ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งจะช่วยไขความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และช่วยให้ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการเสวนาในระดับสาธารณะมากขึ้น

เกี่ยวกับ United to Beat Malaria ของ UN Foundation

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่ UN Foundation ได้สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและช่วยแก้ไขปัญหาโลกในระดับขนาดใหญ่ได้ มูลนิธิดังกล่าวเป็นองค์กรการกุศลอิสระและก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติในการรับมือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org

แคมเปญ United to Beat Malaria ของ UN Foundation รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่สำคัญและหลากหลายเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียและสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2006 United to Beat Malaria ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและระดมประชาชนทั่วทั้งสหรัฐฯ และทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ระดมทุนและความคิดเห็น แคมเปญนี้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพื่อส่งทรัพยากรที่ช่วยชีวิตเพื่อปกป้องประชากรชายขอบและกลุ่มเปราะบางที่สุด จากการสนับสนุนความเป็นผู้นำ เจตจำนงทางการเมือง และทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และที่อื่น ๆ ตลอดจนเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้น เราจึงสามารถเป็นคนรุ่นที่กำจัดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป

