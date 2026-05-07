Bullish เข้าซื้อกิจการ Equiniti จาก Siris ในธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ สร้างตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกสำหรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน

- Bullish (NYSE: BLSH) ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Equiniti ซึ่งเป็นตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกชั้นนำที่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ออกหลักทรัพย์เกือบ 3,000 ราย ลูกค้าองค์กรรวม 15,000 ราย ผู้ถือหุ้น 20 ล้านราย และประมวลผลการชำระเงินรายปีมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์
- การรวมกิจการครั้งนี้ก่อให้เกิดผู้ให้บริการด้านบริการสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ระดับ Blue-Chip รายแรกที่ผสานการทำงานด้วยบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยรวมตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนแบบครบวงจร
- ธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหนี้สินของ Equiniti มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ที่รับโอนมา และมูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับราคาซื้อขายตามธรรมเนียมปฏิบัติ
- บริษัทที่ควบรวมกันแล้วตามข้อมูล Pro Forma คาดว่าจะสร้างรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังหัก Capex มากกว่า ~500 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 ตามประมาณการ และหลังจากนั้นคาดว่าจะบรรลุการเติบโตของรายได้รวม 6-8% ในช่วงปี 2027-2029 ตามประมาณการ ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ 20% จากบริการด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนและบล็อกเชน
- คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติ
จอร์จทาวน์ หมู่เกาะเคย์แมน, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bullish (NYSE: BLSH) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบัน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Equiniti ซึ่งเป็นตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกชั้นนำและผู้ให้บริการด้านผู้ถือหุ้นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ในธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ การรวมกิจการครั้งนี้จะสร้างตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกสำหรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ Bullish เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนโดยกำเนิด
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะผสานข้อเสนอด้านบล็อกเชนโดยกำเนิดของ Bullish ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบโทเคน การออกโทเคน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดจำหน่ายผ่านตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั่วโลก การจัดหาสภาพคล่อง และการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ข้อมูล และงานวิจัยของ CoinDesk ขณะที่ Equiniti นำสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักส่วนใหญ่ทั่วโลกจำเป็นต้องมีมาเสริม นั่นคือ ตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในฐานะระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบริษัทมหาชนระดับ Blue-Chip เกือบ 3,000 แห่ง Equiniti ประมวลผลการชำระเงินรายปีประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วมากกว่า 20 ล้านราย แพลตฟอร์มที่ผสานรวมกันนี้พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดเดิม และจะรองรับวงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน
การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยของตลาดทุน
ขณะที่ตลาดทุนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคบล็อกเชนผ่านหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน การรวมกิจการครั้งนี้จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของตลาด นั่นคือ การขาดตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบล็อกเชนโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้มีนัยสำคัญอย่างมาก โดย Stablecoins (ดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบโทเคน) มีมูลค่าตลาดตามรายงานเติบโตเกิน 3 แสนล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการชำระเงินต่อปีโดยประมาณสูงถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ นี่ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญที่สุดของตลาดทุนนับตั้งแต่การถือกำเนิดของการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทที่เกิดจากการควบรวมจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการเป็นระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
“การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในแต่ละยุคของวิธีการดำเนินงานของตลาดทุน และเป็นแนวโน้มด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในช่วง 25 ปีข้างหน้า” Tom Farley ประธานกรรมการบริหารของ Bullish กล่าว “การยอมรับในวงกว้างในระดับสถาบันต้องอาศัย 3 สิ่ง ได้แก่ บริการการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนแบบครบวงจร บัญชีแยกประเภทแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว และฐานความสัมพันธ์กับผู้ออกหลักทรัพย์ระดับ Blue-Chip ในวงกว้างและในระดับขนาดใหญ่ การรวมกิจการครั้งนี้มอบทั้งสามสิ่ง และผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้เรามีจุดยืนที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่หลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน”
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรวม
การรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อระบบนิเวศโดยรวม ขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคนได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น การรวมกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถมองเห็นข้อมูลตารางโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญจากระบบทะเบียนแบบดั้งเดิมที่มีความล่าช้าเป็นวันหรือหลายสัปดาห์ รวมถึงช่วยให้การดำเนินการด้านองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพิ่มการเข้าถึงนักลงทุนในวงกว้าง และลดต้นทุน นักลงทุนจะสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ชำระราคาได้ทันที และโอนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างไร้รอยต่อ ขณะที่ Bullish จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายในตลาดรองของหุ้นที่แปลงเป็นโทเคนที่เข้าเกณฑ์นอกสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนนอกสหรัฐฯ ที่ต้องการสภาพคล่องในหุ้นรูปแบบโทเคน พร้อมเชื่อมโยงตลาดหุ้นแบบใบหุ้นกับตลาดหุ้นแบบโทเคนเข้าด้วยกัน
“Equiniti อยู่ในศูนย์กลางของตลาดทุนโลก โดยสนับสนุนลูกค้าที่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพและได้รับความไว้วางใจ เมื่อผมเข้ารับตำแหน่ง พันธกิจมีความชัดเจน นั่นคือการสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการปรับสู่ความทันสมัย ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานเชิงลึกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ” Dan Kramer ประธานกรรมการบริหารของ Equiniti กล่าว “ธุรกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายนั้น โดยช่วยเสริมศักยภาพของเราในการสนับสนุนลูกค้าในขณะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังคงรักษาเสถียรภาพ การบริการ และความไว้วางใจที่ลูกค้าคาดหวังจาก Equiniti จากการทำงานร่วมกับ Tom อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าเรามีมุมมองร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานของตลาดควรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างรอบคอบ ปลอดภัย และให้ลูกค้าเป็นผู้นำทาง”
แพลตฟอร์มที่รวมกันแล้วจะถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่มีอยู่เดิมได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลาง เช่น DTCC, Euroclear และ Clearstream ผู้รับฝากทรัพย์สิน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะเข้ามาเสริมระบบบัญชีและบันทึกข้อมูลที่มีอยู่เดิม แพลตฟอร์มดังกล่าวจะดำเนินงานภายใต้กรอบกำกับดูแลที่มีอยู่ โดยอาศัยสถานะตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ SEC และการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA ของ Equiniti ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตของ Bullish และพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบกำกับดูแลใหม่ ๆ เช่น EU DLT Pilot ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุนระดับสถาบันมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการยอมรับในระดับขนาดใหญ่
เกี่ยวกับธุรกรรม
Siris เข้าซื้อกิจการ Equiniti ในปี 2021 และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
“เมื่อ Siris เข้าลงทุนใน Equiniti เรามองเห็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า และได้ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดกับ Dan และทีมงานของเขาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป ผลลัพธ์ครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของเราในการสนับสนุนธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งอยู่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเรามั่นใจว่า Bullish อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในการต่อยอดจากจุดแข็งของ Equiniti ท่ามกลางระบบนิเวศตลาดทุนที่กำลังเปลี่ยนแปลง” Frank Baker ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Siris กล่าว
Equiniti จะดำเนินงานภายใต้เครือ Bullish ร่วมกับ Bullish Exchange และ CoinDesk Dan Kramer ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหารของ Equiniti จะยังคงรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวัน ภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบ และความสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะที่ Bullish จะให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งแผนงานร่วมด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนของบริษัทต่าง ๆ Siris จะได้รับที่นั่งในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ที่นั่งภายใต้ธุรกรรมครั้งนี้ โดยคาดว่าการปิดธุรกรรมจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2027 ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญ
- ธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหนี้สินของ Equiniti มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ที่รับโอนมา และมูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับราคาซื้อขายตามธรรมเนียมปฏิบัติ
- มูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish กำหนดไว้ที่ 38.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอ้างอิงจาก VWAP ระยะเวลา 30 วันของ Bullish ณ ราคาปิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2026
- ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงสิทธิซื้อสำหรับ Siris ในการเข้าซื้อสายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ Equiniti ซึ่งผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมครั้งนี้
- เมื่อพิจารณาบนพื้นฐาน Pro Forma หลังการควบรวม บริษัทต่าง ๆ คาดว่าในปี 2026 ตามประมาณการ จะสร้างรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังหัก Capex ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ซึ่งสะท้อนถึงแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงก่อนการรับรู้ประโยชน์จากการผสานการดำเนินงาน
- Bullish คาดว่าจะบรรลุการเติบโตของรายได้ต่อปี 6-8% ในช่วงปี 2027 ถึง 2029 ตามประมาณการ และการเติบโตของ EBITDA หลังหัก Capex มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี
- เป้าหมายอัตรากำไร EBITDA หลังหัก Capex ตามอัตราการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2029 ตามประมาณการ อยู่ที่ประมาณ 50% ขึ้นไป
การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
Bullish จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมครั้งนี้ในเวลา 8:30 น. ตามเวลา ET ของวันนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บและเอกสารประกอบการนำเสนอได้ผ่านส่วน Investor Relations บนเว็บไซต์ของ Bullish ที่ investors.bullish.com
ที่ปรึกษา
Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ Bullish ขณะที่ Morgan, Lewis & Bockius LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Alvarez & Marsal ยังได้ให้คำปรึกษาแก่ Bullish ด้วย
Evercore และ FT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักให้แก่ Siris ร่วมกับ Wells Fargo และ LionTree Advisors Sidley Austin LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ Siris
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
Bullish: media@bullish.com
Equiniti: mediainquiries@equiniti.com
About Bullish:
Bullish (NYSE: BLSH) เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่มุ่งเน้นลูกค้าสถาบัน โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริการข้อมูล ซึ่งรวมถึง Bullish Exchange ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Spot และอนุพันธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าสถาบัน โดยผสานระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบ Central Limit Order Book ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบทำตลาดอัตโนมัติ เพื่อมอบสภาพคล่องที่ลึกและคาดการณ์ได้ Bullish Europe อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MiCAR ในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต ซึ่งให้บริการซื้อขายแบบ Spot และบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
Bullish เป็นบริษัทแม่ของ CoinDesk ผู้ให้บริการสื่อและบริการข้อมูลด้านสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ บริการของ CoinDesk ประกอบด้วย CoinDesk Indices ซึ่งเป็นชุดดัชนีและเกณฑ์อ้างอิงที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและสามารถนำไปซื้อขายได้ รวมถึงดัชนีแบบสินทรัพย์เดี่ยว ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันทั่วโลกในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิม, CoinDesk Data ซึ่งเป็นชุดข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับราคา แนวโน้ม และพลวัตของตลาด และ CoinDesk Insights ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อและงานอีเวนต์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงผู้ดำเนินการ coindesk.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ bullish.com และติดตามได้ทาง LinkedIn และ X
เกี่ยวกับ Equiniti:
Equiniti มอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ และการบริหารจัดการที่ราบรื่นตลอดวงจรการถือครองหุ้นทั้งหมด เราช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานสามารถรับมือกับความซับซ้อน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในตลาด และบรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นผ่านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและได้รับการสนับสนุนจากบริการของผู้เชี่ยวชาญ พนักงานมากกว่า 5,000 คนทั่วโลกของเราสนับสนุนองค์กรมากกว่า 12,000 แห่ง และผู้ถือหุ้นกว่า 20 ล้านรายทั่วโลก
การใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท
เราใช้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Bullish (investors.bullish.com) และบัญชี X ของเรา (x.com/bullish) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน รวมถึงข้อมูลที่อาจถือเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากเอกสารที่เรายื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เราสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และบัญชี X ของเราอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวล่าสุด
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ประโยคที่มีคำอย่างเช่น “เชื่อ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ควร” “สามารถ” “คาดการณ์” “ประเมิน” “พยากรณ์” “คาดการณ์ล่วงหน้า” หรือคำปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือถ้อยคำอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับอนาคตหรือการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทั่วไปควรถูกพิจารณาว่าเป็นถ้อยแถลงที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ถ้อยแถลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Equiniti ผลประกอบการทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นของ Bullish, Equiniti หรือบริษัทที่ควบรวมกัน รวมถึงความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการยอมรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนและเทคโนโลยีบล็อกเชน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและสมมติฐาน ซึ่งแม้ Bullish จะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วย่อมมีความไม่แน่นอน และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์แตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบรรลุเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการปิดธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย การไม่สามารถได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น ความสามารถในการได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการควบรวม ความสามารถในการผสานธุรกิจให้สำเร็จ การดำเนินคดีหรือมาตรการจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการควบรวม การหยุดชะงักจากการเข้าซื้อกิจการและการควบรวม รวมถึงผลกระทบต่อความสามารถของเราในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันในอุตสาหกรรมของเรา และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน และอุตสาหกรรมของเรา คุณไม่ควรให้ความเชื่อมั่นต่อข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงข้อมูลเฉพาะวันที่มีการจัดทำเท่านั้น และ Bullish ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้
