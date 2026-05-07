Search
Close this search box.

Bullish เข้าซื้อกิจการ Equiniti จาก Siris ในธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ สร้างตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกสำหรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน

  • Bullish (NYSE: BLSH) ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Equiniti ซึ่งเป็นตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกชั้นนำที่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ออกหลักทรัพย์เกือบ 3,000 ราย ลูกค้าองค์กรรวม 15,000 ราย ผู้ถือหุ้น 20 ล้านราย และประมวลผลการชำระเงินรายปีมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์
  • การรวมกิจการครั้งนี้ก่อให้เกิดผู้ให้บริการด้านบริการสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ระดับ Blue-Chip รายแรกที่ผสานการทำงานด้วยบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยรวมตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนแบบครบวงจร
  • ธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหนี้สินของ Equiniti มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ที่รับโอนมา และมูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับราคาซื้อขายตามธรรมเนียมปฏิบัติ
  • บริษัทที่ควบรวมกันแล้วตามข้อมูล Pro Forma คาดว่าจะสร้างรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังหัก Capex มากกว่า ~500 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 ตามประมาณการ และหลังจากนั้นคาดว่าจะบรรลุการเติบโตของรายได้รวม 6-8% ในช่วงปี 2027-2029 ตามประมาณการ ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ 20% จากบริการด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนและบล็อกเชน
  • คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติ

จอร์จทาวน์ หมู่เกาะเคย์แมน, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bullish (NYSE: BLSH) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบัน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Equiniti ซึ่งเป็นตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกชั้นนำและผู้ให้บริการด้านผู้ถือหุ้นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ในธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ การรวมกิจการครั้งนี้จะสร้างตัวแทนโอนหลักทรัพย์ระดับโลกสำหรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ Bullish เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนโดยกำเนิด

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะผสานข้อเสนอด้านบล็อกเชนโดยกำเนิดของ Bullish ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบโทเคน การออกโทเคน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดจำหน่ายผ่านตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั่วโลก การจัดหาสภาพคล่อง และการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ข้อมูล และงานวิจัยของ CoinDesk ขณะที่ Equiniti นำสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักส่วนใหญ่ทั่วโลกจำเป็นต้องมีมาเสริม นั่นคือ ตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในฐานะระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบริษัทมหาชนระดับ Blue-Chip เกือบ 3,000 แห่ง Equiniti ประมวลผลการชำระเงินรายปีประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วมากกว่า 20 ล้านราย แพลตฟอร์มที่ผสานรวมกันนี้พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดเดิม และจะรองรับวงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน

การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยของตลาดทุน

ขณะที่ตลาดทุนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคบล็อกเชนผ่านหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน การรวมกิจการครั้งนี้จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของตลาด นั่นคือ การขาดตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบล็อกเชนโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้มีนัยสำคัญอย่างมาก โดย Stablecoins (ดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบโทเคน) มีมูลค่าตลาดตามรายงานเติบโตเกิน 3 แสนล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการชำระเงินต่อปีโดยประมาณสูงถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ นี่ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญที่สุดของตลาดทุนนับตั้งแต่การถือกำเนิดของการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทที่เกิดจากการควบรวมจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการเป็นระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

“การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในแต่ละยุคของวิธีการดำเนินงานของตลาดทุน และเป็นแนวโน้มด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในช่วง 25 ปีข้างหน้า” Tom Farley ประธานกรรมการบริหารของ Bullish กล่าว “การยอมรับในวงกว้างในระดับสถาบันต้องอาศัย 3 สิ่ง ได้แก่ บริการการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนแบบครบวงจร บัญชีแยกประเภทแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว และฐานความสัมพันธ์กับผู้ออกหลักทรัพย์ระดับ Blue-Chip ในวงกว้างและในระดับขนาดใหญ่ การรวมกิจการครั้งนี้มอบทั้งสามสิ่ง และผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้เรามีจุดยืนที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่หลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน”

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรวม

การรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อระบบนิเวศโดยรวม ขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคนได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น การรวมกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถมองเห็นข้อมูลตารางโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญจากระบบทะเบียนแบบดั้งเดิมที่มีความล่าช้าเป็นวันหรือหลายสัปดาห์ รวมถึงช่วยให้การดำเนินการด้านองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพิ่มการเข้าถึงนักลงทุนในวงกว้าง และลดต้นทุน นักลงทุนจะสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ชำระราคาได้ทันที และโอนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างไร้รอยต่อ ขณะที่ Bullish จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายในตลาดรองของหุ้นที่แปลงเป็นโทเคนที่เข้าเกณฑ์นอกสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนนอกสหรัฐฯ ที่ต้องการสภาพคล่องในหุ้นรูปแบบโทเคน พร้อมเชื่อมโยงตลาดหุ้นแบบใบหุ้นกับตลาดหุ้นแบบโทเคนเข้าด้วยกัน

“Equiniti อยู่ในศูนย์กลางของตลาดทุนโลก โดยสนับสนุนลูกค้าที่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพและได้รับความไว้วางใจ เมื่อผมเข้ารับตำแหน่ง พันธกิจมีความชัดเจน นั่นคือการสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการปรับสู่ความทันสมัย ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานเชิงลึกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ” Dan Kramer ประธานกรรมการบริหารของ Equiniti กล่าว “ธุรกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายนั้น โดยช่วยเสริมศักยภาพของเราในการสนับสนุนลูกค้าในขณะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังคงรักษาเสถียรภาพ การบริการ และความไว้วางใจที่ลูกค้าคาดหวังจาก Equiniti จากการทำงานร่วมกับ Tom อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าเรามีมุมมองร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานของตลาดควรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างรอบคอบ ปลอดภัย และให้ลูกค้าเป็นผู้นำทาง”

แพลตฟอร์มที่รวมกันแล้วจะถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่มีอยู่เดิมได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลาง เช่น DTCC, Euroclear และ Clearstream ผู้รับฝากทรัพย์สิน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะเข้ามาเสริมระบบบัญชีและบันทึกข้อมูลที่มีอยู่เดิม แพลตฟอร์มดังกล่าวจะดำเนินงานภายใต้กรอบกำกับดูแลที่มีอยู่ โดยอาศัยสถานะตัวแทนโอนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ SEC และการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA ของ Equiniti ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตของ Bullish และพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบกำกับดูแลใหม่ ๆ เช่น EU DLT Pilot ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุนระดับสถาบันมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการยอมรับในระดับขนาดใหญ่

เกี่ยวกับธุรกรรม

Siris เข้าซื้อกิจการ Equiniti ในปี 2021 และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

“เมื่อ Siris เข้าลงทุนใน Equiniti เรามองเห็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า และได้ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดกับ Dan และทีมงานของเขาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป ผลลัพธ์ครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของเราในการสนับสนุนธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งอยู่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเรามั่นใจว่า Bullish อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในการต่อยอดจากจุดแข็งของ Equiniti ท่ามกลางระบบนิเวศตลาดทุนที่กำลังเปลี่ยนแปลง” Frank Baker ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Siris กล่าว

Equiniti จะดำเนินงานภายใต้เครือ Bullish ร่วมกับ Bullish Exchange และ CoinDesk Dan Kramer ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหารของ Equiniti จะยังคงรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวัน ภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบ และความสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะที่ Bullish จะให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งแผนงานร่วมด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนของบริษัทต่าง ๆ Siris จะได้รับที่นั่งในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ที่นั่งภายใต้ธุรกรรมครั้งนี้ โดยคาดว่าการปิดธุรกรรมจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2027 ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญ

  • ธุรกรรมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหนี้สินของ Equiniti มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ที่รับโอนมา และมูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับราคาซื้อขายตามธรรมเนียมปฏิบัติ
    • มูลค่าตอบแทนในรูปหุ้นของ Bullish กำหนดไว้ที่ 38.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอ้างอิงจาก VWAP ระยะเวลา 30 วันของ Bullish ณ ราคาปิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2026
  • ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงสิทธิซื้อสำหรับ Siris ในการเข้าซื้อสายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ Equiniti ซึ่งผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมครั้งนี้
  • เมื่อพิจารณาบนพื้นฐาน Pro Forma หลังการควบรวม บริษัทต่าง ๆ คาดว่าในปี 2026 ตามประมาณการ จะสร้างรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังหัก Capex ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ซึ่งสะท้อนถึงแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงก่อนการรับรู้ประโยชน์จากการผสานการดำเนินงาน
  • Bullish คาดว่าจะบรรลุการเติบโตของรายได้ต่อปี 6-8% ในช่วงปี 2027 ถึง 2029 ตามประมาณการ และการเติบโตของ EBITDA หลังหัก Capex มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี
    • เป้าหมายอัตรากำไร EBITDA หลังหัก Capex ตามอัตราการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2029 ตามประมาณการ อยู่ที่ประมาณ 50% ขึ้นไป

การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์

Bullish จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมครั้งนี้ในเวลา 8:30 น. ตามเวลา ET ของวันนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บและเอกสารประกอบการนำเสนอได้ผ่านส่วน Investor Relations บนเว็บไซต์ของ Bullish ที่ investors.bullish.com

ที่ปรึกษา

Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ Bullish ขณะที่ Morgan, Lewis & Bockius LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Alvarez & Marsal ยังได้ให้คำปรึกษาแก่ Bullish ด้วย

Evercore และ FT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักให้แก่ Siris ร่วมกับ Wells Fargo และ LionTree Advisors Sidley Austin LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ Siris

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ

Bullish: media@bullish.com

Equiniti: mediainquiries@equiniti.com

About Bullish:
Bullish (NYSE: BLSH) เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่มุ่งเน้นลูกค้าสถาบัน โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริการข้อมูล ซึ่งรวมถึง Bullish Exchange ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Spot และอนุพันธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าสถาบัน โดยผสานระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบ Central Limit Order Book ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบทำตลาดอัตโนมัติ เพื่อมอบสภาพคล่องที่ลึกและคาดการณ์ได้ Bullish Europe อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MiCAR ในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต ซึ่งให้บริการซื้อขายแบบ Spot และบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

Bullish เป็นบริษัทแม่ของ CoinDesk ผู้ให้บริการสื่อและบริการข้อมูลด้านสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ บริการของ CoinDesk ประกอบด้วย CoinDesk Indices ซึ่งเป็นชุดดัชนีและเกณฑ์อ้างอิงที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและสามารถนำไปซื้อขายได้ รวมถึงดัชนีแบบสินทรัพย์เดี่ยว ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันทั่วโลกในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิม, CoinDesk Data ซึ่งเป็นชุดข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับราคา แนวโน้ม และพลวัตของตลาด และ CoinDesk Insights ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อและงานอีเวนต์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงผู้ดำเนินการ coindesk.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ bullish.com และติดตามได้ทาง LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ Equiniti:
Equiniti มอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ และการบริหารจัดการที่ราบรื่นตลอดวงจรการถือครองหุ้นทั้งหมด เราช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานสามารถรับมือกับความซับซ้อน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในตลาด และบรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นผ่านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและได้รับการสนับสนุนจากบริการของผู้เชี่ยวชาญ พนักงานมากกว่า 5,000 คนทั่วโลกของเราสนับสนุนองค์กรมากกว่า 12,000 แห่ง และผู้ถือหุ้นกว่า 20 ล้านรายทั่วโลก

การใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท
เราใช้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Bullish (investors.bullish.com) และบัญชี X ของเรา (x.com/bullish) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน รวมถึงข้อมูลที่อาจถือเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากเอกสารที่เรายื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เราสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และบัญชี X ของเราอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวล่าสุด‍

‍ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ประโยคที่มีคำอย่างเช่น “เชื่อ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ควร” “สามารถ” “คาดการณ์” “ประเมิน” “พยากรณ์” “คาดการณ์ล่วงหน้า” หรือคำปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือถ้อยคำอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับอนาคตหรือการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทั่วไปควรถูกพิจารณาว่าเป็นถ้อยแถลงที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ถ้อยแถลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Equiniti ผลประกอบการทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นของ Bullish, Equiniti หรือบริษัทที่ควบรวมกัน รวมถึงความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการยอมรับหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนและเทคโนโลยีบล็อกเชน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและสมมติฐาน ซึ่งแม้ Bullish จะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วย่อมมีความไม่แน่นอน และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์แตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบรรลุเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการปิดธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย การไม่สามารถได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น ความสามารถในการได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการควบรวม ความสามารถในการผสานธุรกิจให้สำเร็จ การดำเนินคดีหรือมาตรการจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการควบรวม การหยุดชะงักจากการเข้าซื้อกิจการและการควบรวม รวมถึงผลกระทบต่อความสามารถของเราในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันในอุตสาหกรรมของเรา และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน และอุตสาหกรรมของเรา คุณไม่ควรให้ความเชื่อมั่นต่อข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงข้อมูลเฉพาะวันที่มีการจัดทำเท่านั้น และ Bullish ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้

GlobeNewswire Distribution ID 9714594

Popular Posts
Advertisement
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.