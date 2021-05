BANDroyalty.com เตรียมปฏิวัติวงการดนตรีทั่วโลกในวันที่ 5 พฤษภาคมด้วยการเปิดตัว BAND NFT (OpenSea.io)

BAND NFT ใหม่รองรับการเป็นเจ้าของในรู ปแบบดิจิทัลเฉพาะสำหรับซีรีส์ NFT รุ่นลิมิเต็ดนี้ และมอบโอกาสในการสร้างรายได้ ในอนาคตผ่านตัวเลือกการผูกมัดที่ สามารถทำได้โดยสัญญาอัจฉริยะ BAND ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

สิงคโปร์, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire – BAND Royalty (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BAND” หรือ “บริษัท”) ที่ดำเนินการโดย LIBERTY IS PTE LTD ในสิงคโปร์ จะเปิดตัวดนตรี/งานศิลปะที่ สามารถเก็บสะสมได้ BAND NFT Series 1 เป็นครั้งแรกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 NFT เหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากศิ ลปินชั้นนำเพื่อเฉลิ มฉลองความหลากหลายที่น่าทึ่ง การรวมตัวกัน และแนวดนตรีที่หลากหลายของโลก ยิ่งไปกว่านั้น BAND NFT ที่สามารถเก็บสะสมได้ยังมีลู กเล่นซ่อนอยู่ โดยการเป็นเจ้าของ BAND NFT รุ่นลิมิเต็ดเพียงหนึ่งจาก 3,000 ชุดทำให้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศ BAND Music NFT และโอกาสในการแบ่งปันในแคตตาล็ อกเพลงที่มีค่าลิขสิทธิ์เมื่ อเปิดในที่สาธารณะของ BAND ซึ่งแตกต่างจาก NBA Topshots หรือ CryptoKitties มีตัวแทนศิลปินชั้นนำกว่า 50 คน รวมถึง Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot และ Rihanna BAND Royalty กำลังทำให้ NFT ชุดนี้นี้เป็นชุดแรกในบรรดา NFT ซึ่งเป็นการสร้าง NFT ทางดนตรี/ศิลปะที่สามารถเก็ บสะสมได้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งผู้ ที่ชื่นชอบดนตรีทั่วโลกต่างต้ องหลงรัก

NFT หรือโทเค็นที่มีลักษณะเฉพาะ (Non-Fungible Token) จะแสดงการทำงานที่เข้ารหัสอย่ างไม่ซ้ำกันได้อย่างปลอดภัย เช่น เพลง ชิ้นงานศิลปะ วิดีโอและไฟล์ดิจิทัลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบล็อกเชน

BAND NFT Series 1 จะเปิดตัวในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม โดยมีจำนวนจำกัดอยู่ที่ 3,000 ชุด NFT ที่ได้รับการออกแบบอย่ างสวยงามเหล่านี้โดดเด่นผ่ านงานศิลปะที่น่าทึ่งและจะช่ วยให้ผู้ถือสามารถผูก BAND NFT ของตนกับกลุ่มเพลงและศิลปินของ BAND Royalty ได้

Barnaby Andersun และ Noble Drakoln ผู้ก่อตั้ง BAND Royalty ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็ อกเชนและการลงทุนค่าลิขสิทธิ์ เพลงและเป็นผู้จัด CryptoTenX Podcast ร่วมกันได้สรุปแผนงานที่มุ่งมั่ นและทะเยอทะยานในการเผยแพร่ BAND Royalty ในปี 2021 โดยเริ่มต้นด้วย NFT Series 1 ซึ่งท้ายที่สุด BAND Royalty จะแนะนำ Band TOKEN และเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่สำหรั บนักดนตรีและแฟนๆ ในการโต้ตอบผ่าน NFT

Band Royalty วางแผนที่จะขยายแคตตาล็อกของค่ าลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงและขั บเคลื่อนรายได้ผ่านการเปิดตั วโทเค็น NFT เฉพาะจำนวนสูงสุด 12,000 ชุดในซีรีย์ NFT ที่แตกต่างกันสี่ซีรีส์ในปี 2021 ซึ่งคล้ายกับรูปแบบที่สามารถเก็ บสะสมได้ที่จำกัดของ Crypto Punks และ Hashmasks เงินทุนที่เกิดขึ้นจะนำไปลงทุ นใหม่เพื่อขยายคลังค่าลิขสิทธิ์ เพลงของ BAND Royalty

การเป็นเจ้าของหนึ่งในดนตรีแอนิ ชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากงานศิ ลปะดิจิทัลจาก 3,000 ชุดของ BAND NFT 3D Series 1 ที่สามารถเก็บสะสมได้นั้นเป็ นเรื่องง่าย ในวันเปิดตัว รุ่นลิมิเต็ดนี้จะวางจำหน่ ายแบบมาก่อนได้ก่อนผ่านข้ อเสนอบน OpenSea.io

เพื่อรับประกันว่ าจะประสบความสำเร็จ ผู้ถือจะต้องมี Ethereum อย่างน้อย 1 เหรียญในกระเป๋าเงิน ETH ก่อนที่จะไปที่ OpenSea.io ซึ่ งเป็นตลาด Ethereum NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้น ให้ตรวจดูงานศิลปะ BAND NFT ที่สวยงามและทำการเลือก ยิ่งจำนวน BAND NFT น้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งหายากมากขึ้นเท่านั้น ทำให้เกิดความสามารถในการเก็ บสะสมและการเข้าถึงฟังก์ชั นการทำงานที่เพิ่มขึ้นในระบบนิ เวศดนตรี BAND

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณได้รับเชิญให้ร่วมชุมชน BAND: https://t.me/bandroyalty

เกี่ยวกับ BAND Royalty

BAND Royalty ช่วยให้ผู้ที่รักในเสียงดนตรี และแฟนๆ สามารถเพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงไปอีกระดับด้วยการนำเสนอ BAND NFT ที่ได้รับการปกป้องด้วยบล็ อกเชนซึ่งช่วยให้ผู้ถือสามารถรั บเหรียญคริปโตจากเพลงที่ได้รั บความนิยมมากที่สุดในโลก โอกาสพิเศษนี้ช่วยให้ทุ กคนสามารถแบ่งปันรายได้ ในการสตรีมเพลงทุกครั้งที่เล่ นเพลงในแคตตาล็อก BAND คำว่า BAND มาจากชื่อย่อของผู้ร่วมก่อตั้ง Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็ อกเชน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ BAND Royalty และลงทะเบียนวันเปิดตัวคอลเล็ กชัน NFT โปรดไปที่ www.bandroyalty.com

ติดต่อ: [email protected]