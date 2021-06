BAND Royalty กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ NFT

นิวยอร์ก, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire — BAND Royalty วันนี้ได้ประกาศตำแหน่ งในบทบรรณาธิการเผยแพร่โดย NetworkNewsWire (“NNW”) ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เชื่ อถือได้กว่า 50 แบรนด์ในเครือ InvestorBrandNetwork (“IBN”) บริษัทสำนักพิมพ์และข่ าวสารทางการเงินที่ หลากหลายสำหรับหน่วยงานภาครั ฐและเอกชน

หากต้องการดูสื่อพิมพ์ “NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists” ฉบับเต็ม โปรดไปที่: https://nnw.fm/dvON4

ในปัจจุบันนักลงทุนรายย่ อยสามารถเข้าถึงอุ ตสาหกรรมเพลงได้โดยการซื้อหุ้ นในค่ายเพลงสาธารณะ การลงทุนในกองทุนที่ซื้อ/ขายค่ าลิขสิทธิ์เพลง หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ประมูลลิ ขสิทธิ์ ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงเงินดอลลาร์ หกหลัก ในสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็ นโอกาสเริ่มต้นที่ดี BAND Royalty กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์และทำให้ นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าร่ วมได้โดยการเป็นเจ้าของ NFT หลังจากการขาย NFT ทางดนตรีแบบส่วนตัวซึ่งสร้ างรายได้เกือบ 1 ล้านเหรียญ ทำให้ BAND ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการขาย NFT ทางดนตรีโดยเฉพาะแพลตฟอร์ มแรกของตัวเองบนเว็บไซต์ในเดื อนนี้ บริษัทได้เปิดให้เข้าถึงซีรีส์ 3,000 BAND NFT ชุดแรกบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งเป็นการวางจำหน่ ายตามความหายาก แผนของบริษัทคือการรักษาให้ NFT มีมูลค่าที่มั่นคง เช่นเดียวกับโครงการ NFT ยอดนิยมอื่นๆ เช่น CryptoPunks และ Hashmasks ซึ่งทั้งสองโครงการมี ยอดขายในตลาดรองหลักล้านดอลลาร์ วัตถุประสงค์ในระยะยาวคือการมี BAND NFT สูงสุด 12,000 ชุดที่แตกต่างกันในสี่ซีรีส์ซึ่ งจะวางจำหน่ายในช่วง 18 เดือนข้างหน้า

เกี่ยวกับ BAND Royalty

BAND Royalty ช่วยให้ผู้ที่รักในเสียงดนตรี และแฟนๆ สามารถเพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงไปอีกระดับด้วยการนำเสนอ BAND NFT ที่ได้รับการปกป้องด้วยบล็ อกเชนซึ่งช่วยให้ผู้ถือสามารถรั บเหรียญคริปโตจากเพลงที่ได้รั บความนิยมมากที่สุดในโลก โอกาสพิเศษนี้ช่วยให้ทุ กคนสามารถแบ่งปันรายได้ ในการสตรีมเพลงทุกครั้งที่เล่ นเพลงในแคตตาล็อก BAND คำว่า BAND มาจากชื่อย่อของผู้ร่วมก่อตั้ง Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็ อกเชน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับบริษัท โปรดไปที่ https://BandRoyalty. com

หมายเหตุสำหรับนักลงทุน: ข่ าวสารล่าสุดและข้อมูลอัปเดตเกี่ ยวกับ BAND มีให้บริการในห้องข่าวของบริษั ทที่ https://ibn.fm/BAND

