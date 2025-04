1000 Miglia 2025, รายชื่อรถที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

เบรสเซีย อิตาลี, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอย เมื่อรายชื่อรถยนต์ที่เข้าร่วมในการแข่งขัน 1000 Miglia 2025 ได้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีหน้าที่เลือกรถยนต์ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันทุกปีในรายการ “พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวในโลก” ตามที่ Enzo Ferrari กล่าวไว้

ทีมงานมากกว่า 400 คนที่ได้รับเลือกจะมาจาก 29 ประเทศ โดยอิตาลีเป็นประเทศที่มีการส่งตัวแทนมากที่สุด รองลงมาคือเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีรุ่นก่อนสงครามจำนวน 127 คันที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Red Arrow ครั้งที่ 43 ในขณะที่มีรถยนต์ 78 คันที่เคยเข้าร่วมในการแข่งขันความเร็วครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างปี 1927 ถึง 1957

ในพื้นที่แสดงรถยนต์สุดพิเศษนี้ มีคอลเลกชันรถที่มีชื่อเสียงจาก Ferrari (17 คัน), Bugatti (10 คัน) และ Bentley (8 คัน) รวมถึง Alfa Romeo รุ่นก่อนสงครามที่น่าทึ่งจำนวน 18 คัน และไม่ควรพลาดรถคันพิเศษอย่าง Biondetti Ferrari-Jaguar Special นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงรุ่นต่าง ๆ จะมี Aston Martin DB 3 และ Porsche 550 Spyder RS ที่น่าสนใจสองคันที่สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ

เส้นทางที่รอคอยเหล่านักขับในรายการ Most Beautiful Race in the World ครั้งถัดไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน โดยเป็นเส้นทางประมาณ 1,900 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นการแข่งขัน 5 วันบนเส้นทางแบบ “เลขแปด” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันความเร็ว 1000 Miglia ใน 12 ครั้งแรก เมืองต่าง ๆ ที่จะอยู่ในเส้นทาง ได้แก่ ซาน ลาซซาโร ดิ ซาเวนา โรม เซอร์เวีย-มิลานโน มาริติมา และปาร์มา

Andrea Vesco และ Fabio Salvinelli ในการตามล่าหาชัยชนะครั้งที่ห้าติดต่อกันในรายการรถยนต์ Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato อันงดงามจากปี 1929 จะต้องไม่ประมาทคู่แข่งฝีมือฉกาจอย่าง Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini และ Erejomovich-Llnanos เป็นต้น ในปีนี้จะมีนักแข่งที่คุ้นหน้ากันอย่าง Joe Bastianich และ Carlo Cracco ซึ่งในโอกาสนี้จะเข้าแข่งขันนอกวงการอาหาร โดยหนึ่งคนจะขับรถ Porsche 356 1000 Speedster จากปี 1954 และอีกคนจะเป็นนักนำทางในรถ Bugatti T40 จากปี 1927

ตามกฎระเบียบแล้ว รถทุกคันที่เข้าร่วมในการแข่งขันต้องได้รับการรับรองจาก Registro 1000 Miglia ก่อน เพื่อรับประกันความเป็นของแท้และมาตรฐานความเป็นเลิศที่คู่ควรกับ Most Beautiful Race in the World

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์

+39 3316133162

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e-0d41-4a9e-8667-5c185388c348

GlobeNewswire Distribution ID 1001078560