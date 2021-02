หน่วยการผลิตปั๊มของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ได้เข้าซื้อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผลิตตัวกระตุ้นเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) บริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (Japan) ประกาศว่าหน่วยการผลิตปั๊ มของบริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สิ นทางปัญญา (IP) เพื่อผลิตและประกอบตัวกระตุ้ นเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (EMA) และแผงควบคุมที่เกี่ยวข้อง

EMA พลังสูงที่ทำงานร่วมกับปั๊มลู กสูบสำหรับการแช่แข็งทำให้ไม่ต้ องใช้กระปุกเกียร์และข้อเหวี่ยง ซึ่งมีรูปแบบที่กะทัดรัดสำหรั บการออกแบบปั๊มจุ่มแนวตั้ง นอกจากนี้ EMA ยังมอบการควบคุมความเร็ วและตำแหน่งลูกสูบของปั๊มแบบลู กสูบอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้มีช่วงการเทิร์นดาวน์ที่ กว้างขึ้น การทำงานแบบไร้การสั่นสะเทื อนเพื่อการจัดเรียงหลายหน่วย และความน่าเชื่อถือที่ดียิ่งขึ้ น

ปั๊มกระตุ้น EMA ของหน่วยการผลิตปั๊ม CE&IG ได้รับการทดสอบหลายขั้นตอนในช่ วงสี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการใช้ งานจริงในสถานีเติมเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนต้นแบบ ปั๊มลูกสูบกระตุ้น EMA สามารถใช้งานได้ทันทีสำหรั บการใช้งานไฮโดรเจนที่ต้ องการแรงดันที่ปล่อยออกสูงถึง 900 Barg ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง LNG แรงดันสูงสำหรับการใช้งานในอุ ตสาหกรรมทางทะเลจะวางจำหน่ ายในอนาคตอันใกล้นี้

“นี่เป็นก้าวต่อไปที่น่าตื่นเต้ นสำหรับกลุ่มของเราและเป็ นประโยชน์อย่างมากสำหรับลูกค้ าของเรา ตอนนี้ CE&IG จะสามารถผลิตชิ้นส่วนปั๊มที่ สมบูรณ์ได้แล้ว (ตั้งแต่ส่วนหัวสำหรั บไครโอเจนไปจนถึงชุดไดรฟ์) และมอบโซลูชันที่รองรับสำหรั บการใช้งานในโรงงานให้กับลูกค้ าของเรา” ตามข้อมูลของ Peter Wagner, CEO ของ Cryogenic Industries และประธานของกลุ่ม

ด้วยการเข้าซื้อ IP หน่วยการผลิตปั๊มของ CE&IG จะผลิตและประกอบ EMA ที่โรงงาน Nikkiso ACD ในซานตาอานา แคลิฟอร์เนีย

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.cryoind.com และ www.nikkiso.com