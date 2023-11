มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดาเป็นผู้นำภารกิจคณะผู้ประกอบการสตรีชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย

โตรอนโต ออนแทรีโอ, Nov. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (The Asia Pacific Foundation of Canada) ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากภาครัฐและภาคเอกชนในแคนาดา เกาหลีใต้ และไทย มีความยินดีที่จะประกาศว่ามูลนิ ธิจะเป็นผู้นำโครงการ Smarter Living: The Canadian Women-only Business Mission to South Korea and Thailand (การอยู่อาศัยที่อั จฉริยะกว่าเดิม: ภารกิจคณะผู้ประกอบการสตรี ชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยทางคณะผู้แทนจะมาเยือนกรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน

ประเทศไทยเปิดโอกาสทางการค้ าสำคัญ ๆ ให้บริษัทต่าง ๆ ของแคนาดา เนื่องจากมีสถานะเป็นเขตเศรษฐกิ จที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานการบริโภคภายในประเทศที่ แข็งแกร่งและภาคการผลิตที่เติ บโตและสนับสนุนการส่งออก ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทำให้ บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริ โภคขนาดใหญ่ประมาณ 600 ล้านคนภายในรัศมี 3,000 กม. เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการค้ าและการลงทุนข้ามพรมแดน

ปี พ.ศ. 2565 การค้าแบบทวิภาคีระหว่ างแคนาดากับไทยมีมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ในขณะที่ภาคบริการมีมูลค่าสูงถึ ง 314 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ คาดว่าการเติบโตด้านการค้าสินค้ าและบริการของแคนาดากับไทยจะเกิ ดขึ้น หากมีการบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ซึ่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ งของข้อตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลจาก APF Canada Investment Monitor ยังแสดงให้เห็นว่าการลงทุ นแบบทวิภาคีระหว่างแคนาดากั บไทยมีมูลค่าสูงถึง 7.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง 2565

ด้วยนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาล มีการกำหนดให้ภาคการดูแลสุ ขภาพเป็นภาคที่มีความสำคัญสำหรั บการลงทุน ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเป็นศู นย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่ องเที่ยวเชิงการแพทย์และการผลิ ตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเทศยังคงพยายามตอบสนองความต้ องการของประชากรสูงวัยด้วยการพั ฒนาภาคการแพทย์ภายในประเทศ นอกจากนี้ เทคโนโลยีสะอาดจะมีบทบาทสำคัญยิ่ งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ รัฐบาลไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ความพยายามนี้รวมถึงการลดคาร์ บอนในทุกภาคส่วน โดยเน้นที่ภาคพลังงานเป็นพิเศษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะให้สิ่งจูงใจเพื่อดึ งดูดนักลงทุนต่างชาติ ในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง ภาคนวัตกรรม และภาคการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เช่นสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า การผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจน และการผลิตไฮโดรเจน

ภารกิจของคณะผู้ประกอบการสตรี ชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย (The Canadian Women-only Business Mission to South Korea and Thailand) เป็นส่วนหนึ่งภารกิจปี พ.ศ. 2566-2568 ในชื่อตะวันออกเฉียงเหนือ X ตะวันออกเฉียงใต้: การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่ างแคนาดากับเอเชีย (Northeast X Southeast: Advancing Partnerships Between Canada and Asia) ของมูลนิธิ และถือเป็นภารกิจครั้งที่เจ็ ดของคณะผู้ประกอบการสตรี แคนาดาเยือนเอเซียของมูลนิธิ เอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (APF Canada’s Women’s Business Missions to Asia Series)

ภารกิจในประเทศไทยจะเน้นที่ ภาคเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทั้งยังให้ความสำคัญกับนวั ตกรรมที่ผู้ประกอบการสตรี ชาวแคนาดานำมาสู่ภาคส่วนดังกล่ าว ตรงนี้จะเป็นโอกาสที่ดี ในการกระชับความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ ประกอบการสตรีชาวแคนาดากับบริษั ทต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมกับส่งเสริมการค้าที่คำนึ งถึงความเท่าเทียมทางเพศ, สนับสนุนวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกระตุ้นความเป็นหุ้นส่ วนระหว่างประเทศระหว่างบริษั ทของแคนาดากับเศรษฐกิจของไทยที่ มีพลวัตและกำลังเติบโต

ภารกิจคณะผู้ประกอบการสตรี ชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย( The Canadian Women-only Business Mission to South Korea and Thailand) จะประกอบด้วยการประชุ มแบบสาธารณะที่จะมีขึ้ นในประเทศไทยโดยมีวิทยากรระดั บสูงจากรัฐบาล ภาคธุรกิจ และวิชาการ เช่น ฯพณฯ ท่านปิง คิตนีกอน (H.E. Ping Kitnikone) เอกอัครราชทู ตแคนาดาประจำประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนั กนายกรัฐมนตรี คุณเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเฮ จูน พาร์ค (Ms. Hye June Park) ประธาน แอสเพนทรีคอร์ปอเรชั่น (The Aspen Tree Corporation) คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Techsauce and Thailand Accelerator คุณลิซ่า เพียร์ซ (Ms. Lisa Pierce) รองประธาน ฝ่ายขายระหว่างประเทศของแอร์ แคนาดา (Air Canada) และแอร์แคนาดาเวเคชั่น (Air Canada Vacations) คุณสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ OH!Rich คุณพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Healthcare Group) เบเกอร์ แมคเคนซี่ และคุณซาร่า วิลชอว์ (Ms. Sara Wilshaw) รัฐมนตรีช่วยของแคนาดาและหัวหน้ ากรรมาธิการการค้า ฯลฯ

วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุ มจะหารือกันเกี่ยวกับประเด็นต่ าง ๆ ด้านการค้าระดับทวิภาคีและระดั บภูมิภาค, ความเท่าเที ยมทางเพศในระบบเศรษฐกิจด้วยเป้ าหมายที่จะส่งเสริ มสถานะทางเศรษฐกิจของสตรี และการสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้แทนทั้ง 19 คนที่มาเยือนไทยจะเข้าร่วมการจั บคู่ระหว่างธุรกิจ (B2B matchmaking), การนำเสนอบริษั ทและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกั บผู้เข้าร่วมการประชุม

ภารกิจคณะผู้ประกอบการสตรี ชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย (The Canadian Women-only Business Mission to South Korea and Thailand) ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรั ฐบาลแคนาดาผ่านกระทรวงการพั ฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ แคนาดา (Innovation, Science and Economic Development Canada)

ดร.เอ.ดับเบิลยู. ลี (A.W. Lee, Ph.D.) ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าระหว่างประเทศที่ ครอบคลุมทุกกลุ่มคน (Inclusive International Trade)

มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (Asia Pacific Foundation of Canada)

aw.lee@asiapacific.ca

ไมเคิล โรเบิร์ตส์ (Michael Roberts) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร

มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (Asia Pacific Foundation of Canada)

michael.roberts@asiapacific.ca

