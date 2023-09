มกุฎราชกุมารทรงเปิดตัวแผนแม่บทยอดเขาซูดาห์

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

ริยาด, ซาอุดิอาระเบีย, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด นายกรัฐมนตรีและประธานของ Soudah Development ได้ทรงเปิดตัวแผนแม่บทเพื่อพั ฒนาซูดาห์และบางส่วนของ Rijal Almaa ให้เป็นยอดเขาซูดาห์ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ ยวบนภูเขาที่หรูหรา เหนือระดับน้ำทะเล 3,015 เมตรบนยอดเขาที่สูงที่สุ ดของซาอุดิอาระเบีย โครงการนี้ตั้งอยู่ท่ ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีความพิเศษในภู มิภาคอาซีร์ (ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิ อาระเบีย) โดยเป็นส่วนสำคั ญในความพยายามของกองทุนการลงทุ นสาธารณะ (PIF) ที่จะสร้ างความหลากหลายทางเศรษฐกิ จโดยการขยายอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว การบริการ และความบันเทิง รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาซีร์

มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน ประธานคณะกรรมการบริหารของ Soudah Development ตรัสว่า ยอดเขาซูดาห์แสดงถึงยุคสมัยใหม่ ของการท่องเที่ยวบนภูเขาที่หรู หรา ด้วยการมอบประสบการณ์การใช้ชีวิ ตที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และความรุ่มรวยมรดก โครงการนี้ได้ปรับแนวทางยุ ทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของแผน Vision 2030 ในการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและความบันเทิง สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน เพื่อสร้าง GDP สะสมของราชอาณาจักรให้สูงเกิน 2.9 หมื่นล้านริยัลซาอุดีอาระเบีย และสร้างโอกาสในการจ้างงานทั้ งทางตรงและทางอ้อมหลายพันตำแหน่ ง

มกุฎราชกุมารตรัสว่า “แผนแม่บทนี้เน้นย้ำถึงความมุ่ งมั่นของเราที่มีความพยายามในทุ กภาคส่วนที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรั บคนรุ่นหลัง และความตั้งใจที่จะสร้ างความหลากหลายให้กับแหล่ งรายได้ประชาชาติ รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งที่จะดึงดูดการลงทุนทั้ งจากภายในประเทศและจากนักลงทุ นระดับโลก”

มกุฎราชกุมารทรงเสริมว่า “ยอดเขาซูดาห์จะเป็นส่วนเสริมที่ สำคัญของภาคการท่องเที่ยวในซาอุ ดิอาระเบีย และจะนำพาราชอาณาจักรเข้าสู่ แผนที่การท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมทั้งขับเน้นและเฉลิ มฉลองความรุ่มรวยทางวั ฒนธรรมและมรดกของประเทศไปพร้ อมกัน ผู้มาเที่ยวชมจะมีโอกาสได้พบกั บความสวยงามของยอดเขาซูดาห์ สำรวจวัฒนธรรมและมรดกอันรุ่มรวย และสัมผัสประสบการณ์การบริการที่ แท้จริงจากชุมชนท้องถิ่น ยอดเขาซูดาห์จะมอบประสบการณ์ที่ ตราตรึงใจท่ามกลางพืชพรรณเขี ยวขจีที่อยู่เหนือระดับเมฆ”

ยอดเขาซูดาห์ตั้งเป้าหมายที่ จะให้บริการที่หรูหราระดั บไฮเอนด์แก่ผู้มาเที่ ยวชมจำนวนกว่าสองล้านคนต่อปี ภายในปี 2033 แผนแม่บทดังกล่าวออกแบบมาเพื่ อสะท้อนถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้ งเดิมของท้องถิ่น และจะส่งเสริมทั้งมรดกทางวั ฒนธรรมและภูมิทัศน์ของภูมิภาค จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนี้ จะรวมเขตพื้นที่พัฒนา 6 เขตที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ได้แก่ Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal และ Red Rock แต่ละเขตพื้นที่พัฒนาจะมีสิ่ งอำนวยความสะดวกระดับโลกมากมาย ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ทบนภูเขาที่หรูหรา กระท่อมพักอาศัย วิลลา พื้นที่คฤหาสน์ระดับพรีเมียม สถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ ยวเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ ยวกลางแจ้งสำหรับการเล่นกีฬา การผจญภัย การดูแลสุขภาพ และวัฒนธรรม

Soudah Development จะพัฒนาสถานที่สำคัญด้านการบริ การ 2,700 แห่ง อาคารพักอาศัย 1,336 แห่ง และพื้นที่เชิงพาณิชย์ 80,000 ตารางเมตรสำหรับยอดเขาซูดาห์ ภายในปี 2033 แผนแม่บทนี้มีการพัฒนาสามระยะ โดยคาดหวังว่าโรงแรมที่สำคัญ 940 แห่ง อาคารพักอาศัย 391 แห่ง และพื้นที่ค้าปลีก 32,000 ตารางเมตรจะพัฒนาเสร็ จภายในระยะที่หนึ่ง ในปี 2027

ยอดเขาซูดาห์ครอบคลุมพื้นที่ ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่า 627 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้ างไม่ถึง 1% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นของ Soudah Development ในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานความยั่งยื นในระดับดีที่สุด และผลจากความพยายามของ Saudi Green Initiative

Soudah Development ในฐานะบริษัทร่วมหุ้นแบบปิดที่ PIF เป็นเจ้าของ ตั้งใจที่จะพัฒนาจุ ดหมายปลายทางการท่องเที่ยวบนภู เขาที่หรูหราและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวในซาอุดิอาระเบีย ไปพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติและมรดกทางวั ฒนธรรมของพื้นที่โครงการที่มี บริเวณครอบคลุมทั้งซูดาห์ และบางส่วนของ Rijal Almaa

Soudah Development เป็นบริษัทร่วมหุ้นแบบปิดที่ กองทุนการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ถือหุ้ นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขั บเคลื่อนการพัฒนาจุ ดหมายปลายทางการท่องเที่ยวบนภู เขาที่หรูหรา ซึ่งครอบคลุมซูดาห์และบางส่ วนของ Rijal Almaa ในภูมิภาคอาซีร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิ อาระเบีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและใส่ใจกั บมรดกทางวัฒนธรรมที่รุ่ มรวยของภูมิภาค พร้อมทั้งดึงดูดผู้มาเที่ยวชมปี ละ 2 ล้านคน ภายในปี 2033 มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด นายกรัฐมนตรีและประธานของ PIF ได้ทรงแถลงถึง Soudah Development เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

