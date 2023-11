งาน Tomorrow.Blue Economy สำรวจโอกาสทางทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — การส่งเสริมและการพั ฒนาโอกาสความเป็นไปได้ ของเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรั พยากรทางทะเลและมหาสมุทรเพื่ อเป็นตัวขับเคลื่อนการเติ บโตทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายของ Tomorrow.Blue Economy (TBE) ซึ่งเป็นงานที่จะรวบรวมผู้เชี่ ยวชาญจากนานาชาติ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน ณ ฟีร่า เดอ บาร์เซโลนา กรานเวีย (Fira de Barcelona’s Gran Via) เพื่อไขว่คว้าหาโอกาสและความท้ าทายของภาคส่วนนี้ที่มีความสำคั ญต่ออนาคตของโลก

งานนี้จัดขึ้นโดย Fira de Barcelona สภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลนา โดยร่วมมือกับ Barcelona Activa, ท่าเรือบาร์เซโลนา, สภามหาสมุทรโลก (WOC) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจนานาชาติชั้ นนำในภาคเศรษฐกิจทางทะเลที่ยั่ งยืน และ Smart Ports: Piers of the Future ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ ประกอบด้วยท่าเรือของแอนต์เวิร์ ป-บรูจส์ บาร์เซโลนา ปูซาน กอเทนเบิร์ก แฮมเบิร์ก ลอสแอนเจลิส มอนทรีออล และรอตเตอร์ดัม เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปท่าเรื อสู่ระบบดิจิทัลและสร้างความยั่ งยืน โดยจะเน้นถึงความเป็นไปได้ ของการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่ างรับผิดชอบ

ในการจัดงานครั้งที่สองนี้ TBE จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ บริษัท ธุรกิจสตาร์ทอัป และสถาบันต่าง ๆ เพื่อร่วมแบ่งปันโซลูชั นและประสบการณ์ในการสร้างความก้ าวหน้าให้กับเส้นทางนี้บนพื้ นฐานของนวัตกรรมโดยใช้ แนวทางแบบสหวิทยาการ และผ่านความร่วมมือระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน โปรแกรมจะนำเสนอหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเงิน พลังงานนอกชายฝั่ง การบริหารทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การขนส่งทางทะเลที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม ท่าเรืออัจฉริยะ การล่องเรือเพื่อนันทนาการ การท่องเที่ยว และอาชีพในภาคส่วนเศรษฐกิจสีน้ำ เงิน

วิทยากรบางส่วนได้แก่ Aurora Catà, รองประธานของ America’s Cup Events Barcelona; Michael DiBernardo, รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ของ Port of Los Angeles; Vasileios Latinos, หัวหน้าฝ่ายความพร้อมในการรับมื อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและการปรับตัว ประจำสำนักเลขาธิการยุโรปของ ICLEI; Jens Meier, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hamburg Port Authority; Lluís Salvadó, ประธานของ Port of Barcelona; Jordi Valls, รองนายกเทศมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ภาษี การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว; และ Erwin Verstraelen, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทั ลและนวัตกรรมของ Port of Antwerp-Bruges

ตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ มีการประมาณการว่าเศรษฐกิจสีน้ำ เงินสร้างเม็ดเงินที่มีมูลค่าถึ ง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐให้กั บเศรษฐกิจทั่วโลก และสร้างงานมากกว่า 30 ล้านตำแหน่ง อีกทั้งยังจัดหาแหล่งโปรตีนที่ สำคัญให้แก่ประชากรมากกว่าสามพั นล้านคน นอกจากนี้ รายงานจากองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิ จทางทะเลอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็ นสองเท่าและมีมูลค่าถึง 3 ล้ านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

งาน Tomorrow.Blue Economy, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Building และ PUZZLE X จะจัดขึ้นพร้อม ๆ กับงาน Smart City Expo World Congress ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงนวั ตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนเมื องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ คาดว่างานทั้งหมดนี้จะมีผู้เข้ าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 1,000 ราย และมีผู้แทนจากเมืองต่าง ๆ มากกว่า 800 เมือง และ 140 ประเทศ และมีวิทยากร 600 ท่าน

