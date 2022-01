ผู้เข้ารับการคัดเลื อกสามารถเสนอชื่อเข้าชิงรางวั ลการขายและบริการลูกค้าอันดั บหนึ่งได้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์

FAIRFAX, Va., Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — เนื่องจากความต้องการที่ได้รั บความนิยมอย่างล้นหลาม ทีมงานรางวัล Stevie® Awards จึงได้ขยายกำหนดเวลาส่งผลงานเข้ าตัดสินรางวัล Stevie® Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า ประจำปี ครั้งที่ 16 ไปเป็นวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยกำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 12 มกราคม รางวัลนี้เป็นรางวัลชั้นสู งของโลกสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ทีมงาน และองค์กรด้านการขายและบริการลู กค้า

ท่านสามารถศึกษาชุดข้อมูลการสมั ครและรายละเอียดการแข่งขั นแบบสมบูรณ์ได้ที่http://www. StevieAwards.com/Sales

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อประกอบด้วย แผนก ทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่ ทำงานด้านการบริการลูกค้า ศูนย์ติดต่อ การพัฒนาธุรกิจ และการขาย ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริ การและโซลูชันใหม่ที่ให้บริ การแก่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวก็มี สิทธิ์เสนอชื่อด้วยเช่นกัน โดยรางวัลประจำปี 2565 จะประมวลจากความสำเร็จตั้งแต่วั นที่ 1 กรกฎาคม 2562

และจะประกาศชื่อผู้ชนะในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลแบบเสมื อนจริงแก่ผู้ชนะ Stevie Award ระดับทอง เงิน และทองแดงในวันที่ 11 พฤษภาคม

รางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้ามี หมวดหมู่รางวัลในรางวัลด้ านการขาย, รางวัลด้านการบริการลูกค้า, รางวัลด้านการพัฒนาธุรกิจ, รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และ รางวัลด้านผู้ให้บริการโซลูชันม ากกว่า 150 รางวัล ผู้เข้ารับการคัดเลื อกสามารถเสนอชื่อเข้าชิงรางวั ลในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แบบไม่มีจำกัด

สิ่งใหม่ในปีนี้ เราได้ขยายข้อกำหนดในการเสนอชื่ อสำหรับทุกหมวดหมู่ เพื่อให้มีการเสนอรายชื่อผู้ ประสบความสำเร็จในช่วงสองปีที่ ผ่านมา แทนที่จะเป็นเพียงหนึ่งปี

และยังมีหมวดหมู่ใหม่ ๆ มากมายสำหรับปี 2565 ประกอบด้วย วิศวกรการขายแห่งปี, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุ นการขายแห่งปี, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเสมือนจริ งและงานก่อนการขายแห่งปี, นวัตกรรมการขายทางไกลแห่งปี, พนักงานขายแห่งปี และหมวดหมู่ใหม่เอี่ยมเพื่อยกย่ องความสำเร็จของผู้นำทางความคิ ดในการพัฒนาธุรกิจ การบริการลูกค้า และการขาย ศึกษาหมวดหมู่ได้ทั้ งหมดที่นี่

รางวัล Stevie Awards มีความยินดีที่จะนำเสนอรางวั ลจริยธรรมในการขาย ที่สนับสนุนโดยพันธมิตรการขายต่ าง ๆ หมวดหมู่นี้ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า รางวัลนี้เป็นการยกย่ององค์กรที่ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และความสำเร็จในการแสดงให้เห็ นถึงมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงสุ ดในอุตสาหกรรมการขาย ผู้เข้าชิงสามารถส่งตัวอย่ างเฉพาะ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่องค์ กรที่ได้รับการเสนอชื่อควรได้รั บการพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างที่ ดีเยี่ยมของแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สุดในด้านการขาย รางวัลนี้อ้างอิงจากการดำเนิ นการในปี 2564

Maggie Miller ประธานของ Stevie Awards กล่าวว่า “ในทุก ๆ ปี กรรมการของเราก็ยิ่งมีความประทั บใจกับผลงานในด้ านของการขายและบริการลูกค้าที่ เสนอในรางวัล Stevie Awards มากขึ้นเรื่อย ๆ เราสนับสนุนให้ทุกองค์กรที่ ประสงค์จะได้รับการชื่ นชมในความสำเร็จตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม 2562 ให้ขอชุดข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาว่าหมวดหมู่ใดที่ จะเชิดชูความสำเร็จดังกล่าวได้ ดีที่สุด”

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ในด้านของการขายและการบริการลู กค้าประจำปี 2564 ได้แก่ American Red Cross, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey และอีกหลาย ๆ ท่าน

ในการแข่งขันประจำปี 2565 จะมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 150 คนทั่วโลกมาร่วมในการตัดสิน

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards มีจัดขึ้นทั้งหมดแปดโปรแกรม โดยมีรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Stevie Awards สำหรับพนักงานดีเด่น, รางวัล Stevie Awards สำหรับผู้นำสตรีในด้านธุรกิจ, รางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า และรางวัล Stevie Awards สำหรับภูมิภาคตะวั นออกกลางและแอฟริกาเหนือ การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 รายการในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและทุกขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลังองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www.StevieAwards.com

ติดต่อด้านการตลาด:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

ท่านสามารถรับชมรู ปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ ad785517-4799-4518-88e5- b3b0127ed355