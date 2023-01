กลุ่ม Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ได้เข้าซื้อกิจการ Cryotec Anlagenbau GmbH เมือง Wurzen เยอรมนี

เตเมคูลา,แคลิฟอร์เนีย, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุ ตสาหกรรมของกลุ่ม Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งอยู่ในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิ จการ Cryotec Anlagenbau GmbH (Wurzen ใกล้กับ Leipzig, Saxony, เยอรมนี) ด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย

Cryotec เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมและการก่ อสร้างโรงงานระดับโลก ให้บริการด้านการวางแผน การจัดการโครงการ การผลิตและวิ ศวกรรมของโรงงานแยกอากาศและของเ หลวแบบติดตั้งบนระบบไหลเวียน/ตู้ คอนเทนเนอร์ และเทคโนโลยี CO2 ที่นำเสนอโซลูชันที่ปรับให้ เหมาะสมกับลูกค้า

Cryotec จะดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่ งของโรงงาน GmbH ของกลุ่มบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใน Neuenburg am Rhine เยอรมนี ในกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วยหกหน่ วยธุรกิจได้แก่: ปั๊มไครโอเจนิก ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบกระบวนการ เชื้อเพลิงและโซลูชัน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลั งงานและโครงการเชิงกลยุทธ์ และการบริการ

“การซื้อกิจการ Cryotec ของเราจะช่วยให้กลุ่มบริษั ทสามารถขยายขอบเขตการดำเนิ นงานของเราในยุโรป และขยายความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ของเราในการดักจับคาร์บอนและก๊ าซชีวภาพ” Ole Jensen รองประธานประจำยุโรปกล่าว

“เราเฝ้ารอที่จะพา Cryotec เข้ามาสู่ครอบครัว Nikkiso ของเรา การซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการจั ดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามประสิ ทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cryogenic Industries และประธานกลุ่มบริษัทกล่าว

การซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ การสนับสนุนต่อตลาดยุ โรปของพวกเขา การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็ จสิ้นในช่วง Q1 ปี 2566

เกี่ยวกับCRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทในเครือผลิตและให้บริ การอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิ กเชิงวิศวกรรม (ปั๊ม เครื่องขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฏจักรแรนไคน์อินทรีย์สำหรั บการกู้คืนความร้อนเหลือทิ้ง Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip และกลุ่มที่ควบคุมร่วมกันซึ่งมี หน่วยงานดำเนินงานประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่ อที่ www.NikkisoCEIG.com และ w ww.nikkiso.com

