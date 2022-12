กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ได้รับรางวัลใบรับรองระบบการจัดการของ DNV และใบรับรอง ISO 9001:2015

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (“Group”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่ได้รับรางวั ลใบรับรองระบบการจัดการของ DNV และใบรับรอง ISO 9001:2015 รางวัลนี้มอบให้กับ George Pappagelis ผู้เป็นประธานหน่ วยระบบประมวลผลรายการของกลุ่ มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ใบรับรองดังกล่าวออกให้แก่ Cosmodyne LLC ใน Seal Beach California

ISO 9001 ได้รับการกำหนดให้เป็ นมาตรฐานสากลที่ระบุข้ อกำหนดสำหรับ ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมี ประสิทธิภาพและปรับปรุงความพึ งพอใจของลูกค้า การได้รับและนำใบรับรอง ISO 9001 ไปใช้และการมีระบบการจัดการที่ ได้มาตรฐานนั้น ทำให้เราสามารถลดต้นทุนการดำเนิ นงาน ปรับปรุงกำไรของเรา นำเสนอความได้เปรียบในการแข่งขั น ปรับปรุงชื่อเสียง และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สุดท้ ายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ าของเรา!

“เราเชื่อว่าคุณภาพเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราต้องไม่หยุดยั้ งความพยายามที่จะปรับปรุงอยู่ เสมอ” George Pappagelis ประธานของ Nikkiso Cosmodyne กล่าว “ระบบการดำเนินการแก้ ไขภายในของเราช่วยให้มั่นใจได้ ว่าระบบภายในทั้งหมด กระบวนการในอนาคต และการออกแบบของเราจะปราศจากปั ญหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ”

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ ละคนของเราปฏิบัติตามแนวทางคุ ณภาพทุกวัน

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.nikkisoCEIG. com และ www.nikkiso.com

